Rückraumspieler Tjark Meyer war einer der Aktivposten bei der SG Achim/Baden II. In der Schlussphase war aber auch er nicht mehr in der Lage, sein Team auf der Siegerstraße zu halten. (Björn Hake)

Achim. Den TuS Bramsche auf Distanz gehalten und zudem den Rückstand zu den Nichtabstiegsplätzen um einen Zähler verkürzt. Diese Bilanz kann die SG Achim/Baden II nach dem Kellerduell der Handball-Verbandsliga gegen Bramsche ziehen. Der Tabellenvorletzte aus Achim empfing am Sonntag das Schlusslicht. Nach 60 Minuten stand es unentschieden. Die beiden abstiegsbedrohten Teams trennten sich 24:24. Zur Pause hatte der TuS mit einem Tor geführt (10:9).

Die Achimer verpassten es zwar, dem TV Langen, der derzeit den ersten Nichtabstiegsplatz belegt, so richtig auf die Pelle zu rücken. Aber durch das Unentschieden hat die SG-Reserve noch immer alle Möglichkeiten, dass sie ein Jahr nach dem Aufstieg nicht gleich wieder die Verbandsliga verlassen muss. Drei Punkte beträgt Achims Rückstand nun auf Langen. Nach dem Abpfiff des Kellerduells gegen Bramsche wirkte SG-Coach Florian Schacht aber nicht so, als wenn er mit dem Punkt etwas anfangen könne. Vor allem ärgerte sich der Trainer ein wenig, weil seine Sieben gegen Ende der Partie schon auf der Siegerstraße war. Nachdem Bramsche kurz nach der Pause mit drei Toren geführt hatte (13:10), übernahmen die Gastgeber das Kommando und drehten die Begegnung. Fünf Minuten vor dem Schlusspfiff führte die SG Achim/Baden II selbst mit drei Treffern (24:21). Das 24. Tor der Heimsieben erzielte Tobias Naumann. Der Trainer des SG-Oberligateams hatte am Sonntag ausgeholfen.

Zeitstrafe gegen Dominik Stoick

Dieser Treffer sollte allerdings der letzte der Gastgeber sein. In den folgenden Angriffen wurde zu überhastet und zu ungenau abgeschlossen. Der TuS Bramsche nutzte hingegen seine Chancen und verkürzte auf 23:24. Kurz darauf erhielt Achims Linksaußen Dominik Stoick eine fragwürdige Zeitstrafe. Erst zehn Sekunden vor dem Schlusspfiff durfte er wieder das Feld betreten. Während Stoick seine Strafe abbrummte, waren die Gäste ein weiteres Mal erfolgreich und kamen somit zum Ausgleich. Eine Minute war zu diesem Zeitpunkt noch auf der Uhr.

Florian Schacht nahm noch einmal eine Auszeit, um den folgenden Angriff zu besprechen. Helfen sollte die Auszeit aber nicht: Noah Dreyer und Torge Wichmann vertändelten den Ball. Somit bekam Bramsche noch einmal die Chance, den Siegtreffer zu erzielen. 20 Sekunden blieben den Gästen. Allerdings schenkten sie das Spielgerät ebenfalls her. Der SG Achim/Baden II blieb aber keine Zeit mehr, um einen gefährlichen Wurf auf das Tor der Gäste zu bringen. Der Abpfiff ertönte und beide Teams wirkten ein wenig ratlos. Daher fiel das Fazit von Florian Schacht, der mit seiner Mannschaft nun wieder ein bisschen mehr im Rennen um den Nichtabstieg ist, auch recht kurz und nüchtern aus: „Das Spiel ist genauso verlaufen, wie es im Vorfeld erwartet hatte. Gefühlt ist es ein Punktverlust für uns. Eigentlich hätten wir die Führung bis zum Ende halten müssen.“