Landesliga Männer: Sich bloß keinen Ausrutscher erlauben, bevor es in der Hinrunde bis Weihnachten noch gegen die Top-Teams aus Grüppenbühren und Bremen-Arbergen geht. Mit diesem Vorhaben geht der Spitzenreiter SG Achim/Baden II in das Heimspiel gegen die HSG Delmenhorst II. „Delmenhorst hat zuletzt zweimal in Folge gewonnen, die kommen ohne den ganz großen Druck zu uns“, warnt Florian Schacht vor der Oberliga-Reserve von der Hunte. Mit dem Gegner will sich der Coach im Vorfeld nicht zu sehr beschäftigen. Fragezeichen stehen noch hinter Marico Dumke und Sören Meier. Definitiv nicht für die Reserve wird Rechtsaußen Noah Zilz auflaufen. Schacht: „Noah ist direkt im Anschluss für das Spiel der Ersten gegen den Elsflether TB eingeplant. Wir werden ihn schonen.“

Anpfiff: Sonnabend um 16.45 Uhr in Achim