Achim/Badens Jeldrik Buhrdorf vergab kurz vor Schluss einen Siebenmeter gegen die HSG Phoenix. (Björn Hake)

Sowohl der TV Sottrum als auch die SG Achim/Baden III standen in der Handball-Landesklasse der Männer dicht vor dem zweiten Saisonsieg. Schlussendlich mussten sich aber beide Teams geschlagen geben. In einem Fall war der TSV Daverden II Nutznießer, der gegen Sottrum gewonnen hat.

TSV Daverden II - TV Sottrum 27:26 (11:14): Nur hauchdünn sind die Gäste in der Langwedeler Schulsporthalle am zweiten Sieg vorbeigeschrammt. Am Ende wurden der Mannschaft von Trainer Götz Siegmeyer auch zwei Rote Karten gegen Benjamin Nijland und Jonas Stelling zum Verhängnis. Nijland musste in der 50. Minute nach der dritten Zeitstrafe auf die Tribüne. Stelling folgte drei Minuten vor dem Ende, nachdem er einen Daverdener Spieler beim Konter zu ungestüm attackiert hatte. Ihm seien dann in der Schlussphase die Alternativen ausgegangen, nannte Götz Siegmeyer einen Grund für die knappe Niederlage. Nachdem Hendrik Splittgerber 40 Sekunden vor dem Abpfiff für die Sottrumer noch zum 26:26 ausgeglichen hatte, durfte sich Lennart Fettin aufseiten der von Gerd Meyer trainierten Gastgeber als Matchwinner feiern lassen. Mit seinem insgesamt zwölften Treffer sicherte der junge Linkshänder der TSV-Reserve beide Punkte. Obwohl es am Ende nicht ganz gereicht hatte, sah Götz Siegmeyer bei seiner Mannschaft eine aufsteigende Tendenz. „Wir haben bis zur 45. Minute ordentlich verteidigt, dass lässt für die nächsten Spiele hoffen.“ In diesen geht es für die Siegmeyer-Truppe gegen zwei direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt: Zunächst kommt die SG Achim/Baden III an die Wieste, eine Woche später heißt der Gegner SG Arbergen-Mahndorf II.

HSG Phoenix - SG Achim/Baden 30:27 (14:14): Die kommende Partie gegen Sottrum bezeichnete SG-Rückraumspieler Tim Borm bereits als ein Schlüsselspiel. Für sein Team besteht dann die Chance, die Abstiegszone zu verlassen. Das hätte den Achimern aufgrund der Sottrumer Niederlage auch schon mit einem Sieg gegen Phoenix gelingen können. „Der Gegner war auch nicht besser. Aber wir haben mehr Fehler gemacht“, sagte Borm. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit kamen die Gäste besser aus der Kabine und gingen mit 17:15 in Führung. „Dann sind wir aber plötzlich eingebrochen“, sagte Borm. Aus der Führung wurde ein Rückstand – 17:20. Als die Achimer phasenweise sogar mit nur drei Feldspielern aufgrund von Zeitstrafen auf den Platz standen, baute die HSG ihren Vorsprung leicht aus (24:20). In der Schlussphase kamen Borm und Co. aber noch einmal zurück – 27:27. „Da hatten wir eigentlich die besseren Karten, geben aber zweimal den Ball leichtfertig her“, schilderte Borm. Das nutzte Phoenix aus, um ein 29:27 herauszuwerfen. Bei diesem Spielstand vergab die SG zwei Siebenmeter. Durch diese beide Fehlwürfe verpassten es die Achimer, zumindest noch einen Punkt mitzunehmen. Borm: „Wir waren aber insgesamt nicht clever genug.“