Tim Borm war mit der Leistung seines Teams größtenteils zufrieden. Er selbst steuerte zum Auftaktsieg sechs Tore bei. (FOCKE STRANGMANN)

Der Tabellenkeller war in der Vorsaison die Region, in der sich die SG Achim/Baden III in der Handball-Landesklasse aufgehalten hat. Das will das Team in der neuen Spielzeit mit aller Macht verhindern. „Wir wollen dieses Mal ins Mittelfeld“, kündigte SG-Rückraumshooter Tim Borm an. Der Auftakt ist der Mannschaft schon einmal gelungen. In der Gymnasiumhalle besiegten Borm und Co. den ATSV Habenhausen III mit 26:22 (10:11).

Die SG Achim/Baden III muss sein Saisonziel mit einem kleinen Kader erreichen. Unter anderem hat das Team derzeit keinen festen Torhüter, da sich Linus Ruschenbaum in Richtung SG Bremen-Ost verabschiedet hat. Das Team ist somit auf Hilfe aus anderen Mannschaft der Spielgemeinschaft angewiesen. Gegen die Bremer stand nun Fabian Klaus bei der SG zwischen den Pfosten. Zudem tauchten Arne Zschorlich und Jonas Koch bei den Gastgebern im Spielbericht auf.

Laut Borm legte sein Team einen guten Start hin. Reibungslos verlief die erste Halbzeit für die Achimer allerdings nicht. „Wir haben gut verteidigt, sodass für Habenhausen oft passives Spiel angezeigt wurde. Leider haben wir dann aber auch einige blöde Gegentore kassiert und uns nicht für unsere Arbeit belohnt“, schilderte Borm. „Zudem hatten wir eine recht hohe Fehlwurfquote.“ Aus diesen Gründen sei das Spiel lange Zeit offen geblieben, urteilte Borm: „Wir haben gegen Ende noch einmal den Turbo gezündet und uns rechtzeitig abgesetzt.“ In den letzten Minuten machte die SG-Dritte aus einem 23:21 ein 26:21 und entschied die Partie für sich. „Über weite Strecken waren wir die bessere Mannschaft. Dieser Sieg ist wichtig, damit wir nicht gleich wieder unten drin stehen. Wir wollen jetzt den Schwung mitnehmen“, kündigte Tim Borm abschließend an.