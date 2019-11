Mit einer 27:32 (17:14)-Niederlage im Gepäck sind die männlichen A-Jugend-Handballer der SG Achim/Baden von der JSG Weserbergland zurückgekehrt. Damit hat die Landesliga-Truppe von Trainer Thorben Schmidt eine große Chance verpasst: Mit einem Sieg wäre die Spielgemeinschaft an Spitzenreiter Sehnde (7:1 Punkte) vorbeigezogen, nun hingegen nimmt Achim/Baden mit 6:4 Zählern Rang vier ein.

In einem Duell auf Augenhöhe hatten die Gastgeber in der Endphase den längerem Atem. Eine 27:25-Führung brachte Achim/Baden nicht nach Hause. Vielmehr ging die Schlussphase der Partie mit 7:0 an die weiter ungeschlagene JSG (6:0 Punkte). Am Ende sei die Niederlage zu hoch ausgefallen, stellte Thorben Schmidt fest, dessen Mannschaft auf der Zielgeraden das Torewerfen eingestellt hatte. Im ersten Durchgang hatten die jungen Achimer beim 5:4 (13.) durch Mittelmann Klaas Schirmacher die Führung übernommen und diese zwischenzeitlich auf vier Tore ausgebaut – 24:20 (40.). Am Ende konnten aber auch die zehn Treffer von Jonas Koch die zweite Saisonniederlage nicht verhindern.