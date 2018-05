Thorben Schmidt hat mit der vierten Mannschaft den Titel gewonnen. Beim zweiten Endspiel in Morsum traf er einmal. (Björn Hake)

Morsum/Achim. Ausgiebig haben die Handballer der SG Achim/Baden IV gefeiert – und das auch vollkommen zu Recht. Denn die von Ralf Wesemann gecoachte Mannschaft setzte sich am Sonnabend auch im zweiten Meisterschafts-Endspiel gegen den TSV Morsum durch und hat sich den Titel in der Regionsoberliga gesichert. Nachdem die Achimer das Hinspiel in eigener Halle mit 27:23 für sich entschieden hatten, triumphierte die Spielgemeinschaft nun mit 25:21 (13:10) auf der linken Weserseite. Bereits in der Saison 2014/2015 hatte sich die SG Achim/Baden die Meisterschaft in der Regionsoberliga gesichert. Damals verzichtete die Mannschaft aber auf den Aufstieg in die Landesklasse. Das sei diesmal anders, sagte SG-Spieler Thorben Schmidt, auf Nachfrage unserer Zeitung. Kommende Saison wolle man eine Liga höher antreten.

Morsum kämpft sich zurück

Den Grundstein für den Aufstieg legte die Wesemann-Sieben bereits im Hinspiel. Beim zweiten Vergleich erwischten aber die gastgebenden Morsumer den besseren Start: In der 19. Minute führte der TSV mit 6:4. Auch in der 24. Minute hatten die Gastgeber einen kleinen Vorsprung – 10:8. Bis zur Pause drehten die Gäste das Resultat jedoch um.

Direkt nach dem Seitenwechsel ging die SG Achim/Baden IV durch Erik Schmidt, der eigentlich in der zweiten Mannschaft aktiv ist und die Vierte diesmal verstärkte, mit 14:10 in Führung. Doch die Morsumer kamen noch einmal zurück – es stand 15:15. In der Folge wiesen Schmidt und Co. aber die bessere Kondition auf und holten doch noch einen Sieg mit vier Toren Vorsprung heraus. „Nachdem wir wieder deutlicher geführt hatten, wurde die Schlussphase nicht mehr so hektisch. Unsere Deckung hat wieder sehr gut funktioniert“, lobte Thorben Schmidt: „Ich denke, dass wir über beide Spiele gesehen verdient Meister geworden sind.“