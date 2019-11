Jannis Jacobsen (links) steht seinem Trainer Tobias Naumann wieder zur Verfügung. (Björn Hake)

Oberliga Nordsee Männer: Jetzt gilt es: Für die SG Achim/Baden kann sich an diesem Wochenende die Situation ein wenig aufhellen. Andersherum kann sie aber auch noch düsterer werden. Der Tabellenletzte trifft am Wochenende auf den SV Beckdorf, seines Zeichens aktueller Vorletzter der Oberliga. „Das ist jetzt Abstiegskampf live. Jedem sollte klar sein, wie wichtig dieses Spiel ist“, sagt Achims Coach Tobias Naumann vor dem absoluten Kellerduell. Ein schönes Spiel erwarte er nicht. Das sei jedoch auch nur zweitrangig. Wichtig ist für die SG Achim/Baden nur, dass sie die Begegnung gewinnt – und im achten Saisonspiel die ersten Punkte holt.

Damit dies gelingt, müsse seine Sieben aber so einige Baustellen schließen, die zuletzt offenbart worden sind. „Entweder war bei uns zuletzt der Angriff stark und die Abwehr schwach, oder es lief umgekehrt“, sagt Naumann. Nun hofft er, dass in Beckdorf die richtige Balance zwischen Offensive und Defensive gefunden wird. Sprich: In beiden Bereichen muss sein Team überzeugen, damit die Tabellensituation nach dem Abpfiff des Kellerduelles zumindest ein bisschen freundlicher für die SG ausschaut. „Zudem dürfen wir nicht einbrechen wie zuletzt gegen Fredenbeck“, sagt Naumann. Dass seine Mannschaft nach einer starken ersten Halbzeit noch mit 27:38 verloren, sei auch eine Kopfsache. „Ich denke nicht, dass solche Einbrüche ein konditionelles Problem sind. Viel mehr ist es der Glaube, ein Spiel noch zu drehen, der bei uns derzeit nicht wirklich vorhanden“, meint Naumann. Dieser Glaube soll nun im Abstiegsduell in Beckdorf zurückkehren. Er muss es sogar, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu wahren. Apropos zurückkehren: Linkshänder Jannis Jacobsen steht wieder im Kader der SG Achim/Baden.

Anpfiff: Sonnabend um 19.30 Uhr in Beckdorf