So voll wie auf diesem Archivbild wird es in Achim zunächst nicht sein. (Focke Strangmann)

Die Gymnasiumhalle in Achim ist eine der größten Sporthallen im Landkreis Verden. Das könnte für die Oberliga-Handballer der SG Achim/Baden bedeuten, dass sie trotz der Corona-Beschränkungen vor einem nicht allzu kleinen Publikum ihre Heimspiele austragen müssen. Eine finale Entscheidung, ob das Team vor Zuschauern spielt, sei jedoch noch nicht gefallen, teilte der SG-Vorsitzende Torsten Glandien am Dienstag mit. „Es hängt von der Zustimmung des Landkreises Verden nach Prüfung eines noch einzureichenden Hygienekonzeptes ab“, erklärte Glandien.

Erhält die SG die Zustimmung, werden laut des Vorsitzenden maximal 100 Sitzplätze zur Verfügung stehen. Mehr ließen die Abstandsregelungen nicht zu. Der Vorstand der SG hat sich dazu entschieden, dass diese Sitzplätze vorrangig von Dauerkarteninhabern reserviert werden können. Glandien: „Sollten alle 100 Sitzplätze reserviert werden, wird es keine Abendkasse geben.“

Die Dauerkarten können ab sofort bei Gudrun Wiedwald bestellt werden. Sie ist per E-Mail unter e.wiedwald@t-online.de oder telefonisch unter 0 42 02 / 7 06 98 zu erreichen. „Sollten Zuschauer wider Erwarten nicht gestattet sein, erfolgt eine Rückerstattung“, kündigte Glandien an.

Das erste Heimspiel der Saison 2020/2021 soll die SG Achim/Baden am 10. Oktober (Anpfiff um 19 Uhr) austragen. Zu Gast in der Gymnasiumhalle ist an diesem Abend die HSG Schwanewede/Neuenkirchen.