Jetzt geht die Vorbereitung für die SG Achim/Baden in die ganz heiße Phase. In rund zwei Wochen beginnt für das Handball-Flaggschiff im Kreis Verden die neue Saison in der Oberliga Nordsee. Die Vorfreude steigt allmählich, allerdings wird sie auch getrübt. Denn die Personallage ist bei dem Team bereits vor dem ersten Anwurf angespannt. Nun wird auch Erik Schmidt für mehrere Wochen ausfallen. Somit wird das Kontingent, das Tobias Naumann für den Kreis zur Verfügung steht, noch einmal kleiner.

Aus drei mach’ eins – so lautet die Rechnung bei der SG Achim/Baden dieser Tage auf dieser Position. Eigentlich stehen Naumann mit dem erfahrenen Fabian Balke sowie den beiden Talenten Erik Schmidt und Malte Meyer gleich drei Kreisläufer zur Verfügung. Aber eben nur eigentlich: Denn aktuell ist nur der junge Malte Meyer einsatzfähig. Balke hat sich einen Achillessehnenriss zugezogen. Schmidt hat es nicht so schlimm erwischt. Er muss „nur“ wegen eines Bänderrisses im Fuß pausieren. Als die Diagnose die Verantwortlichen der SG Achim/Baden erreicht hatte, löste dies – wie soll es auch anders sein – keine Freudensprünge aus. „So etwas wünscht man sich natürlich überhaupt nicht“, sagt SG-Teammanager Cord Katz im Gespräch mit unserer Zeitung.

Mit Hiobsbotschaften kennen sich die Achimer aber schon seit einiger Zeit aus: Rückkehrer Tobias Freese wird wegen seines Kreuzbandrisses wohl erst im neuen Jahr zurückkehren, Rechtshänder Jannis Jacobsen ist aufgrund einer hartnäckigen Blessur ebenfalls nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Und nun kommt noch die Problemzone am Kreis hinzu. „Aber es ist nun mal nicht zu ändern. Wir müssen mit der jetzigen Situation leben. Solch ein Pech kann man immer mal haben“, meint Katz. „Eriks Ausfall bewegt sich immerhin in einem übersichtlichen Zeitraum. Ärgerlich ist das alles aber schon. Unser Auftaktprogramm in der Liga ist ein ziemlich dickes. Da brauchen wir Mann und Maus.“

Die Chance für Malte Meyer

Cord Katz will aber nicht jammern. Es würde die Lage ohnehin nicht verbessern. Der Teammanager versucht lieber das Positive aus der angespannten Lage zu ziehen. Schließlich gebe es auch eine Kehrseite: Nun könnte die Stunde von Malte Meyer schlagen. Dem Kreisläufer, der schon bald in seine zweite Saison mit der SG Achim/Baden geht, bietet sich nun die große Chance, sich endgültig in der Oberliga zu etablieren.

In der Vorsaison nahm er in der Naumann-Sieben meist die Reservistenrolle ein. Nun ist der Kreisläufer, der mit dem TV Oyten in der Jugendbundesliga gespielt hat, die Nummer eins. „Und wir vertrauen Malte zu 100 Prozent, so wie allen jungen Leuten im Kader“, verdeutlicht Cord Katz, dass sich der Klub aus der Weserstadt ganz bewusst dazu entschieden hat, mit Talenten aus der Region in die Zukunft zu gehen.

Damit Meyer aber auch zur Entlastung kommt, bis Erik Schmidt seinen Bänderriss auskuriert hat, schließt Cord Katz nicht aus, dass Spieler aus der zweiten Mannschaft oder der A-Jugend aushelfen. Aus dem Landesliga-Team nennt er Moritz Schlebusch als mögliche Verstärkung. Aus dem eigenen Nachwuchs ist zudem Johannes Seliger, der in der Vorsaison noch Teil des Oytener Bundesligateams war, fester Bestandteil im Training der ersten Mannschaft. Katz: „Das bedeutet aber nicht, dass Johannes nun auf jeden Fall in der Oberliga spielt.“

Nach externen Spielern werde sich der Klub nun aber auf keinen Fall mehr umschauen. „Das wäre Quatsch“, sagt Katz deutlich. Schließlich werden Schmidt und Balke zurückkehren – der eine früher, der andere später. Bei Fabian Balke möchte der Teammanager jedoch keine Prognose abgeben, wann das Comeback ansteht. Das sei bei einem Achillessehnenriss stets schwierig. Erfolgreich operiert wurde Balke – normalerweise die unumstrittene Nummer eins am Kreis – bereits. „Grundsätzlich geht jetzt auch alles gut voran“, sagt Balke auf Nachfrage. Allerdings müsse er die operierte Sehne derzeit komplett ruhigstellen und darf sein Bein nicht belasten. „Das wird noch bis Mitte September andauern, dann kann ich langsam wieder anfangen zu gehen“, schildert er den weiteren Heilungsprozess.

Fabian Balke muss sich bis zu seiner Rückkehr noch einige Monate gedulden. Dennoch hofft der Routinier, dass wenigstens Erik Schmidt schnell wieder gesund wird und die SG am Kreis schon bald eine neue Rechnung aufmachen kann und sie dann lautet: aus ein mach’ zwei.