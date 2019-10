Jannis Jacobsen (Björn Hake)

Oberliga Nordsee Männer: Die Situation ist für Tobias Naumann durchaus eine verzwickte. Einerseits kann der Trainer SG Achim/Baden vor dem kommenden Heimspiel sagen, dass ein Gegner wartet, gegen den im Grunde nicht gepunktet werden muss. Die SG fährt nämlich zum Drittliga-Absteiger SG VTB/Altjührden, bei dem auch in dieser Saison Achims früherer Leistungsträger Dennis Summa im Kader steht. Andererseits müssen die Achimer allmählich mit dem Punkten anfangen. Denn bislang ist die Naumann-Sieben in diesem Bereich leer ausgegangen. Von den ersten fünf Partien gingen alle verloren. „Natürlich ist Altjührden der klare Favorit. Für die ist das eigentlich ein Pflichtsieg“, verdeutlicht Coach Naumann die Rollenverteilung.

Dennoch: Nach Varel fahren und artig dem Gegner den Sieg schenken, das ist für den SG-Trainer keine Option. „Auch dieses Spiel bietet uns die Gelegenheit, dass wir endlich die ersten Punkte holen“, sagt Naumann. „Und es wäre ja auch nicht das erste Mal, wenn ein Underdog etwas Zählbares aus solch einem Spiel mitnimmt.“ Zudem komme das Duell beim Absteiger zum richtigen Zeitpunkt, findet der Trainer: „Durch die Pause über die Herbstferien sind wir aus dem normalen Rhythmus raus. Es ist für uns gut, mit einer Partie zu starten, in der von uns nicht viel erwartet wird.“

Wenn in Varel doch alles so läuft, wie es zu erwarten ist, müsse dennoch die Ruhe bewahrt werden, fordert Naumann: „Es wäre falsch, wenn wir in Hektik und Panik verfallen.“ Denn die Gegner, mit denen die SG Achim/Baden um die nötigen Punkte für den Klassenerhalt kämpft, würden erst noch kommen. Gut vorbereitet sei sein Team für die Partie im Landkreis Friesland allerdings. Man habe die Spielpause im Training gut genutzt. Verzichten muss Tobias Naumann auf Rückraumspieler Noah Dreyer (grippaler Infekt). Zudem stehe hinter dem Einsatz von Linkshänder Jannis Jacobsen ein Fragezeichen.

Anpfiff: Sonnabend um 19.30 Uhr in Varel