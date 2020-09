Kevin Podien vergab im Testspiel gegen die HSG Nienburg die große Chance zum Ausgleich. Er scheiterte in der Schlusssekunde vom Siebenmeterstrich. (Björn Hake)

Sie begann mit einer Partie gegen die HSG Delmenhorst und endete nun mit einem Spiel gegen die SG Bremen-Ost – die Testspielphase des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden. Während die Begegnung mit dem Klassenpartner aus Delmenhorst vor etwas mehr als einem Monat mit 21:34 verloren wurde, sollte den Achimern die Generalprobe glücken: Bei den Bremern, die in der Vorsaison noch unter dem Namen SG Arbergen-Mahndorf aufgelaufen waren, gewann die Sieben von SG-Coach Tobias Naumann mit 28:15. Einen Tag vor dem Test in der Hansestadt traten die Achimer bei der HSG Nienburg an. Beim Team aus der Oberliga Niedersachsen verlor die SG knapp mit 29:30.

Und nun befindet sich die SG Achim/Baden auf der Zielgeraden der Vorbereitung. Eine Trainingswoche steht für Naumann und Co. noch an, bis mit dem Auswärtsspiel gegen den Elsflether TB der Anpfiff zur Saison 2020/21 ertönt. Viel fehlte der SG nicht, und sie wäre am Wochenende ungeschlagen blieben. In Nienburg hatte Kevin Podien in der Schlusssekunde noch die große Chance, den Ausgleich zum 30:30 zu markieren. Er scheiterte laut Tobias Naumann aber vom Siebenmeterstrich. Darüber ärgern wollte sich der Coach aber nicht. Denn insgesamt habe in dem Test gegen den Vorjahresvierten der Oberliga Niedersachsen das Positive überwogen.

„Insgesamt war das in Ordnung. Mit einer so knappen Niederlage in Nienburg darf man auch mal zufrieden sein“, bilanzierte Tobias Naumann. Nachdem es zur Pause 15:15 gestanden hatte, lagen die Gäste aus Achim im zweiten Spielabschnitt phasenweise in Führung. „Da hat man gesehen, dass bei uns doch schon viele Sachen gut funktionieren und ineinandergreifen“, meinte der Coach der SG Achim/Baden. Schlussendlich hat es dann aber nicht zum Sieg gereicht. Die Achimer, die in der Vorsaison auf Rang sieben eingelaufen waren, zeigten aber ein zweites Mal im Laufe der aktuellen Vorbereitung, dass sie sich mit Nienburg auf Augenhöhe begegnen können: Beim Vorbereitungsturnier in Oyten Anfang des Monats trennten sich die beiden Teams unentschieden. 25:25 endete die Partie.

Favoritenrolle gerecht geworden

Gegen die SG Bremen-Ost waren die Achimer klarer Favorit – naturgemäß. Schließlich spielen die Achimer zwei Ligen höher höher als die Sieben von Trainer Thomas Panitz. „Allerdings haben wir uns in den Anfangsphasen beider Halbzeiten doch ein wenig schwergetan. Da hat man doch den Verschleiß bei uns gesehen, weil es schon der zweite Wettkampf des Wochenendes war“, sagte Naumann. „Wir haben uns dann aber jeweils gesteigert. Mit dem 28:15 als Resultat kann ich sehr gut leben.“ Thomas Panitz war mit der Leistung seines Teams ebenfalls nicht komplett unzufrieden. „Bis zur 40. Minute haben wir mitgehalten. Dann war aber der Klassenunterschied zu erkennen“, sagte er.

Der Coach der Gäste war unterdessen nicht nur über das Resultat glücklich, sondern auch darüber, dass die beiden angeschlagenen Spieler Steffen Fastenau (Wade) und Erik Schmidt (Fuß) der Belastung standgehalten haben. „Personell bewegen wir uns aber dennoch auf einem schmalen Grat. Wir müssen jetzt schauen, dass wir gut durch die letzte Trainingswoche kommen“, hofft Naumann, dass er zum Auftakt am Tag der Deutschen Einheit mit vollem Kader zum Elsflether TB fährt.