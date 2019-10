Steffen Fastenau musste die Partie wegen Wadenproblemen frühzeitig beenden. (Björn Hake)

Fünf Spiele und 0:10 Punkte. Die nackten Zahlen deuten auf eine prekäre Lage der SG Achim/Baden hin. Die Situation ist für den Handball-Oberligisten auch nach dem Heimspiel gegen den TV Bissendorf-Holte in der Tat schwierig. Am Sonnabend unterlag die SG ihren Gästen in der Gymnasiumhalle mit 20:25 (10:11). Doch aussichtslos ist die Lage nicht. Das hat sich während der 60 Minuten gegen Bissendorf gezeigt. Für die Gastgeber war gegen den Favoriten durchaus mehr drin. Sie waren konkurrenzfähig. Um aber den ersehnten Sieg zu ergattern, unterliefen den Achimern im Angriff zu viele Fehler.

Die Einschätzung, dass mit mehr Cleverness gegen die Gäste aus dem Osnabrücker Land, die zu den Topteams der Oberliga Nordsee gezählt werden, der erste Punktgewinn möglich war, vertrat auch SG-Routinier Florian Block-Osmers. Allerdings stellte ihn die Erkenntnis nicht zufrieden. Sie ärgerte ihn. „Dass mehr drin war, haben wir nach den beiden letzten Spielen doch auch schon gesagt“, meinte der Rückraumspieler. „Hinten kämpfen wir wie die Löwen, vorne patzen wir aber in Einzelaktionen. Gerade im Eins-gegen-eins hat uns der Gegner die Räume gelassen.“ Allerdings hätten er und seine Teamkollegen in der zweiten Halbzeit einen Fehler gemacht: „Wir sind zu wenig in die Tiefe gegangen.“

Dabei war es Block-Osmers selbst, der ziemlich früh in der Begegnung zeigte, dass das Eins-gegen-eins durchaus ein probates Mittel gegen die Bissendorfer Deckung war. Beim 2:3 (9.) setzte er sich mit einer einfachen Körpertäuschung durch und erzielte seinen einzigen Treffer des Abends. Und auch Mohamed Sibahi war schnell auf den Beinen und verschaffte der TV-Abwehr damit Probleme. Allerdings zeigte sich auch schon in der ersten Halbzeit, dass die Achimer so ihre Schwächen im Angriff hatten. Aufgrund einiger Ballverluste verspielten sie ein besseres Resultat. „Vorne waren wir schon ein bisschen schludrig“, hatte auch SG-Coach Tobias Naumann erkannt. Verloren war beim Seitenwechsel aber noch gar nichts.

In den zweiten 30 Minuten wollten die Gastgeber weiterhin auf die Eins-gegen-eins-Situationen setzen. „Das war in der ersten Halbzeit grundsätzlich gut. Da haben wir gesehen, dass wir Bissendorf überlegen waren“, erklärte Naumann seine Spielidee. Die SG setzte aber auch daher auf dieses Konzept, weil Steffen Fastenau im zweiten Abschnitt wegen Wadenproblemen aussetzen musste und Joost Windßus nach einer guten Phase wieder nachgelassen hatte. Somit fehlte Naumann ein Spieler, der aus dem Rückraum die einfachen Tore erzielt.

Diesen hatten aber die Gäste – und zwar Christian Rußwinkel. Wenn es für die Sieben von TV-Trainer Henning Sohl im Angriff mal eng wurde, war auf Rußwinkels Wurfstärke aus dem Rückraum Verlass. Bis zur 39. Minute stand das Spiel aber dennoch auf der Kippe. Zu diesem Zeitpunkt lag die SG mit 14:16 zurück. Dann sollte aber die Phase anbrechen, in der den Gastgebern die Partie aus den Händen glitt. Der TV legte einen kleinen Lauf hin, sodass sich beim 19:14 der Auswärtssieg allmählich andeutete (49.). Kurz darauf war die Suche nach dem Sieger beendet. Der TV führte mit 22:15. Fortan stellte sich nur noch die Frage, wie hoch die Gäste gewinnen.

Und die SG bäumte sich auch noch einmal auf, um den Abstand möglichst gering zu halten. „Bei uns klappen ja auch Dinge. Aber es hat auch ein wenig die Aufbruchstimmung gefehlt, wenn mal etwas gut gemacht wurde“, sagte Naumann. „Wir müssen aus kleinen Aktionen mehr Sicherheit ziehen.“

Weil die von Naumann erwähnte Aufbruchstimmung fehlte, steckt die SG weiterhin in einer schwierigen Lage. Dass diese aber nicht aussichtslos ist, zeigt auch die Tabelle. Denn enteilt ist die Konkurrenz dem Schlusslicht noch nicht. Doch auch in dieser Hinsicht brachte es Block-Osmers auf den Punkt: „So lange wir nicht anfangen zu punkten, müssen wir auf die anderen auch nicht gucken.“