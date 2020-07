Der Handballverband Niedersachsen hat auf der Plattform Nuliga nun die Spielpläne für die kommende Saison veröffentlicht. Wobei der Großteil der Partien noch nicht konkret terminiert sind. Demnach starten die Oberliga-Männer am ersten Oktoberwochenende mit einem Auswärtsspiel beim Elsflether TB in die neue Serie. Eine Woche später soll die HSG Schwanewede/Neuenkirchen in Achim gastieren. In der Verbandsliga fällt der Startschuss für den TSV Daverden ebenfalls auswärts – und zwar beim TV Neerstedt. Der TV Oyten beginnt hingegen mit einem Heimspiel. Das Team von Coach Lars Müller-Dormann trifft in seinem ersten Spiel nach dem Aufstieg in Oyten auf den MTV Eyendorf. Der erste Verbandsliga-Spieltag ist ebenfalls für das erste Oktoberwochende vorgesehen.