In der Lahofhalle ist der Einsatz von Backe gestattet. (Björn Hake)

Achim. Für die SG Achim/Baden bleibt die Hallensituation unverändert. Weil die Halle des Gymnasiums an der Achimer Bergstraße aufgrund einer feherhaften Reinigung und dem Einsatz von Backe für die Oberliga-Handballer weiterhin nicht zu benutzen ist, wird das Team von Trainer Tobias Naumann zum dritten Mal in die Lahofhalle ausweichen. Zum finalen Heimspiel des Jahres 2018 wird am Sonnabend ab 19 Uhr der ATSV Habenhausen, aktueller Tabellendritter, erwartet.

Die Ausweichspielstätte brachte der SG dabei noch keinen großen Erfolg ein. Beide Partien, die in dieser Saison in der Lahofhalle ausgetragen wurden, gingen verloren. Für Naumann hatten die Niederlagen gegen die HSG Delmenhorst (21:26) und den TV Cloppenburg (24:26) aber nichts mit dem Spielort zu tun. „Das lag keinesfalls an der Lahofhalle. Wir hatten verletzungsbedingte Probleme und haben gegen Cloppenburg eine super Leistung gezeigt. Wir spielen da gerne“, unterstreicht der SG-Trainer. Natürlich hofft er, dass die negative Bilanz am Sonnabend aufgehübscht wird. Vor der Aufgabe gegen Habenhausen hat er jedoch Respekt: „Wir spielen gegen einen Favoriten auf die Meisterschaft, der einen wurfgewaltigen Rückraum besitzt.“

Demnach sei es extrem wichtig, 60 Minuten total konzentriert zu sein. „Wenn wir eine Schwächephase haben, dürfen wir sie nur gleichzeitig mit dem Gegner haben“, betont Naumann, der Lust auf diese Herausforderung verspürt. „Wir haben keine Angst. Habenhausen ist nicht so weit weg, das ist ein Derby. Wir freuen uns darauf“, sagt er. Mut macht die Begegnung vom vergangenen Sonnabend, als die Achimer bei der SG HC Bremen/Hastedt die Negativserie von drei Pleiten in Folge beendeten. „Gewinnen macht immer ein bisschen mehr Spaß. Unsere Defensive hat mir sehr gut gefallen, wir haben super gestanden“, meint Naumann.

Mit Noah Dreyer, Michele Zysk, Jannis Jacobsen und Steffen Fastenau muss er allerdings auf vier Spieler verzichten. Zudem steht hinter dem Einsatz von Jan Wolters ein Fragezeichen. Das soll den Liga-Achten aber nicht an einem erfolgreichen Spiel hindern. Ein Punktgewinn würde auch der Stimmung auf der anschließenden Weihnachtsfeier guttun.