Vor dem Spiel in Rotenburg ist Tobias Naumann zuversichtlich. (Björn Hake)

Oberliga Nordsee Männer: Nach dem Teilerfolg im Auswärtsspiel gegen die TSG Hatten-Sandkrug (32:32) will die SG Achim/Baden nun nachlegen – und zwar in einem weiteren Auswärtsspiel. Für die Achimer steht das Nachholspiel gegen den TuS Rotenburg an. Das Spiel sollte ursprünglich am letzten Januarwochenende ausgetragen werden, wurde aufgrund der Handball-Weltmeisterschaft aber verlegt. „Das wird eine schwierige Aufgabe“, sagt Tobias Naumann. Der Trainer der SG Achim/Baden weiß aber auch, dass seine Mannschaft stark genug ist, um in Rotenburg zu gewinnen. In der Vorsaison war die SG schon nahe dran am Auswärtssieg, fuhr dann aber doch nur mit einem Punkt nach Hause. Dieses Mal sollen es jedoch zwei Zähler werden. „Wir müssen die Punkte holen, denn wir wollen uns schnellstmöglich aus dem Abstiegskampf verabschieden“, sagt Naumann. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang lediglich zwei Pünktchen. Naumann: „Deshalb würde uns ein Sieg in Rotenburg gut zu Gesicht stehen.“ Wobei sich der Gegner bisher gut verkauft. Gegen den TuS dürfe sich seine Sieben im Angriff nur wenige oder bestenfalls gar keine Fehler erlauben. „Rotenburg kommt gerne aus einer kompakten Abwehr ins Tempospiel“, erklärt der SG-Trainer. Das müsse verhindert werden. Mut dürfte den Achimer zudem das Hinspiel machen. Denn dies hat die SG deutlich gewonnen (25:16). „Das war aber das erste Saisonspiel. Und da ist so manche Mannschaft bekanntlich noch ein bisschen wackelig“, sagt Tobias Naumann.

Anpfiff: Donnerstag um 20.15 Uhr in Rotenburg