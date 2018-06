Sammelten gleich mehrere Titel: Fabian Geukens und Julia Mindermann. (FR)

Bremen. Gesamtlandesmeister A-Latein, niedersächsischer Landesmeister A-Latein, Vizegesamtlandesmeister S-Latein und niedersächsischer Landesmeister S-Latein – diese Titel haben kürzlich Julia Mindermann und Fabian Geukens auf der gemeinsamen Landesmeisterschaften Nord der Länder Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig Holstein und Mecklenburg-Vorpommern in der Hauptgruppe II (HGR II) und Senioren-Latein ergattert.

Bei tropischen Temperaturen in den Räumen des Tanz-Centrums Gold und Silber Bremen gingen zwei Paare für die Tanzsport-Gemeinschaft Ars Nova Verden an den Start. Neben Mindermann und Geukens waren dies Vivien Böwing und Christoph Zimmer. Sie schnappten sich in der HGR II B-Latein den Titel und damit verbunden auch die Norddeutsche Meisterschaft in dieser Klasse. Damit einher ging auch die Qualifikation für die HGR II A-Latein. In dieser Klasse erreichten Böwing und Zimmer Rang drei, während Mindermann und Geukens ihren Vorjahrestitel in der HGR II A-Latein verteidigten. Damit war auch der Aufstieg in die Klasse S-Latein perfekt, die höchste deutsche Leistungsklasse. Auf dem neuen Niveau stand am Ende direkt Platz zwei in einer starken Gruppe zu Buche sowie der damit einhergehende niedersächsische Landesmeistertitel für das Ars-Nova-Paar. Damit hatten sich Julia Mindermann und Fabian Geukens selbst übertroffen.