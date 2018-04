Zeigten eine gute Vorstellung in Lüneburg, belohnten sich aber nicht: Die Wümmekicker aus Ottersberg, hier mit Lukas Klapp und Dino Delic (rechst). (Hake)

Der MTV Treubund Lüneburg gegen den TSV Ottersberg – das bedeutete Tabellenzweiter der Fußball-Landesliga Lüneburg gegen den Vorletzten des Klassements. Die Favoritenrolle war demnach klar verteilt, doch verstecken wollten sich die Wümmekicker keinesfalls. Und das taten sie auch nicht, verloren aber dennoch mit 0:2 (0:0), waren jedoch selbst schuld.

„Wir bringen uns mit solchen Dingern selbst um den Lohn“, haderte TSV-Coach Jan Fitschen nach dem Abpfiff. Gemeint waren die beiden individuellen Fehler vor den beiden Gegentoren. Beim 0:1 in Minute 63 tritt Ottersbergs Keeper Felix-Rolf Mindermann unglücklich in den Rasen. Dadurch landet der Ball anstatt bei einem Mitspieler bei MTV-Akteur Steffen Hattendorf, der in Ruhe die Führung der Gastgeber erzielen konnte. Und das 2:0 für Treubund ging ebenfalls auf die Kappe der Wümmekicker. In Minute 80 geriet ein Rückpass zu kurz, sodass Top-Stürmer Tim Franke seinen 28. Saisontreffer markierte. „Das Schlimme ist, dass Lüneburg nicht eine klare Chance hatte, nur wir sorgen mit den beiden individuellen Fehlern für deren Tore“, kommentierte Fitschen leicht angefressen.

Doch was der Coach ansonsten sah, gefiel ihm. Seine Mannen standen insgesamt sehr sicher und ließen dementsprechend wenig zu. Da in Halbzeit eins in der TSV-Offensive jedoch auch wenig funktionierte – bis auf zwei Fernschüsse von Lukas Klapp und Jan Hendrik Stubbmann – neutralisierten sich beide Teams. Aus der Kabine kamen die Gastgeber mit etwas mehr Schwung, zwingend hätten sie dabei aber laut Fitschen auch nicht agiert. Das 1:0 für den MTV hätte aber besonders wehgetan, da es eine sehr laufintensive Partie gewesen sei. Mit dem 0:2 war dann die Entscheidung gefallen. Damit bleiben die Ottersberger (21 Punkte) weiterhin Vorletzter und die Lüneburger (48) dem Spitzenreiter FC Hagen/Uthlede (50) auf den Fersen.

Das nächste Bonusspiel

Der Ligaprimus gibt am Dienstag seine Visitenkarte in Ottersberg ab (Anpfiff um 15 Uhr). Jan Fitschen geht mit Selbstvertrauen in die Partie: „Wir freuen uns auf Hagen, ein Spiel, in dem wieder keiner was von uns erwartet und gegen die wir im Hinspiel gut aussahen.“ In der Hinrundenpartie führten die Wümmekicker bereit mit 2:0, ein strittiger Elfmeter leitete damals aber die Wende zur 2:3-Niederlage ein.