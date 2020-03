Sieht sich und den RV Etelsen weiter auf einem guten Weg und hat auch weiterhin das Ziel, die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft, vor Augen: Anika Müller. (Björn Hake)

„Wir sind auf einem guten Weg.“ So lautet das Fazit von Anika Müller betreffend der Saisonhalbzeit in der Radpolo-Bundesliga. Sie und ihre Mitspielerin Maren Struckmann belegen nach drei von sechs absolvierten Spieltagen Rang fünf der Tabelle. An Spieltag drei sammelte das Duo nun zwei Siege, aber auch zwei Niederlagen.

Mit der ersten hatten die Etelserinnen gerechnet, war der Gegner doch Tabellenführer RKB Wetzlar. Zunächst hielt das Etelser Duo noch gut mit, stand es zur Pause doch nur 1:2. „In der zweiten Halbzeit unterliefen uns aber wieder die typischen Fehler, die uns nicht passieren dürfen“, erzählte Müller. Wetzlar nutzte das konsequent und siegte mit 7:2. Auf die erwartete folgte eine unerwartete Niederlage: 5:6 gegen RMC Stein hieß es am Ende. „Wir sind noch nicht ganz eingespielt und denen gelangen Dinge, die denen eigentlich nicht gelingen. Das hätten wir nicht verlieren dürfen“, haderte Müller. Doch es stellte sich Besserung ein. Zwar lagen die Etelserinnen schnell mit 0:2 gegen RSG Ginsheim zurück, konnten die Partie aber noch drehen und siegten mit 5:3. „Wir waren die ganze Zeit dran und beim 3:3 haben die mich einfach frei schießen lassen“, erzählte Müller verwundert. Anschließend bewies der RVE die fortlaufende Weiterentwicklung in dieser Saison. „Wir haben mittlerweile gelernt, wie wir ein Spiel über die Zeit bringen können.“

Und das bewiesen Müller und Struckmann auch in ihrer vierten Partie. Gegen VC Darmstadt ging das Team schnell in Front und führte zur Halbzeit mit 4:1. „Danach sind wir ruhig geblieben. Das hat sichtbar besser geklappt als zuletzt.“ Entsprechend sieht Müller den RVE auf einem guten Weg und hat das Ziel, die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft, weiter vor Augen. Drei Spieltage sind noch zu absolvieren und der RV Etelsen hat ein Handicap, da er im Gegensatz zur Konkurrenz nicht auf Punkte aus dem Deutschlandpokal verweisen kann.