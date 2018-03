Der Jubel beim TV Baden war riesig, als gegen Gievenbekc gleich der erste Matchball verwandelt wurde. (FOTOS: BJÖRN HAKE)

Baden. Und dann ist er gekommen, dieser Moment auf den am Sonnabendabend in der Lahofhalle die mehr als 300 Zuschauer gewartet hatten: Die Volleyballer des TV Baden verwandelten im letzten Saisonspiel gegen den TSC Gievenbeck gleich den ersten Matchball. Mit 3:0 (25:25, 25:16, 25:15) wurden die Gäste aus Münster deutlich besiegt. Danach folgten viele emotionale Moment: Denn die Partie gegen den TSC ist für den TVB wohl die vorerst letzte in der 3. Liga West gewesen. An der Weser planen sie jetzt für die 2. Bundesliga. Als Dritter der Abschlusstabelle haben sich die Badener das Aufstiegsrecht gesichert.

So stand es dann auch auf den T-Shirts, die eigens für die große Sause gedruckt worden sind. „Wir sind Meister Aufsteiger.“ So lautete der Schriftzug auf den schwarzen Hemden. Mit dem kleinen Zusatz, dass das Wörtchen „Meister“ durchgestrichen war. Denn diese Ehre blieb der Mannschaft nun einmal verwehrt. Aber das spielte am Sonnabend nur eine Nebenrolle. Das Thema 2. Bundesliga war dagegen allgegenwärtig. Zweifel, dass die Volleyball-Bundesliga dem TV Baden die Lizenz für das Unterhaus nicht erteilt, gibt es bei den Verantwortlichen momentan keine. „Dass wir in die 2. Liga aufgenommen werden, ist sehr wahrscheinlich“, sagte TVB-Coach Peter-Michael Sagajewski. Die Rahmenbedingungen werden aktuell geschaffen, sowohl die organisatorischen als auch kadertechnischen. Gespräche mit potenziellen Zugängen sollen in den kommenden Wochen geführt werden, meinte Sagajewski. Genauso hofft er schon bald einen neuen Trainer – einen mit A-Lizenz – vorstellen zu können.

Lohn für die akribische Arbeit

Der Aufstieg ist auch für ihn, den Trainer des TVB, so etwas wie die Krönung seiner akribischen und langjährigen Arbeit. Vor 13 Jahren hat Peter-Michael Sagajewski das Coaching bei der ersten Herren übernommen, die damals mehr oder weniger eine Hobbytruppe gewesen ist. Er führte sie von der Bezirksebene in Liga zwei. Doch nun gibt Sagajewski sein Amt auf der Bank ab. Er will sich künftig auf das Management des designierten Zweitliga-Teams konzentrieren (wir berichteten). „Unter der Woche war die Stimmung bei uns schon ziemlich entspannt. Kurz vor dem Wochenende ging dann aber doch noch einmal ein Ruck durch das Team, um die Saison mit einem Erfolg zu beenden“, sagte Sagajewski nach der Partie gegen den TSC.

Zu diesem Team, das für den TV Baden jetzt Vereinsgeschichte geschrieben hat, gehört auch Artem Tscherwinksi. Wie alle Akteure des TVB war er nach dem Ende der Partie gegen Gievenbeck sehr ergriffen. Kein Wunder: Schließlich ist er schon lange dabei und den Weg aus den unteren Ligen bis ins Unterhaus zum großen Teil mitgegangen. „Was in diesem Jahr passiert ist, ist tatsächlich unglaublich“, sagte der Spieler des TVB. „Als Peter mich vor fünf Jahren in die Mannschaft geholt hat, habe ich nicht im Ansatz daran geglaubt, dass wir irgendwann in die zweite Liga aufsteigen.“ Wirklich begreifen könne er es noch immer nicht, dass seinem Team dieser Erfolg nun gelungen ist. „Aber wir alle haben Bock auf die zweite Bundesliga und freuen uns auf diese neue Herausforderung.“

Im Gegensatz zu Artem Tscherwinski gehört Maksym Loskutov dem Sagajewski-Team erst seit einer Saison an. Er kam im Sommer 2017 von der VSG Ammerland an die Weser. Auch er ist schon gespannt auf das, was in Zukunft auf ihn und seine Mannschaftskollegen zukommt. „Die zweite Liga wird ein hartes Stück Arbeit. Aber wir haben uns auch in dieser Saison gegen die starken Teams SVG Lüneburg II und SF Aligse (Lüneburg ist Meister der 3. Liga West geworden, Aligse Vizemeister, Anm. d. Red) zweimal sehr gut präsentiert“, sagte er. „Unser Ziel kann aber nur lauten, die Klasse zu halten.“

In allen Sätzen dominant

Wie stark die Badener spielen können, haben sie gegen Gievenbeck noch einmal bewiesen. In allen drei Sätzen dominierten sie den Gegner. Obwohl Platz drei schon vor dem Saisonfinale gesichert war, holten die TVB-Spieler alles aus sich heraus und boten ihren Fans ein wahres Volleyball-Spektakel. Davon war auch der Trainer beeindruckt. „Ich hatte nie den Eindruck, dass wir in Schwierigkeiten geraten würden. Das war schon ein sehr solider Auftritt der Jungs“, meinte Sagajewski.

Doch im Vordergrund standen am Sonnabend die emotionalen Momente nach der Partie. Und da passte es ins Bild, dass mit Stefan Baum und Alexander Decker zwei Spieler ihrem Coach ein Präsent übergaben, die im TV Baden mit Peter-Michael Sagajewski in Sachen Volleyball groß geworden sind. Lange Zeit blieb das Trio aber nicht alleine. Die gesamte Mannschaft kam zusammen. Alle Spieler fielen ihrem Coach in die Arme, um sich bei ihm zu bedanken. Anschließend begann die Party, mit der sich die Badener fürs Erste aus der 3. Liga verabschiedeten.