Gleich sieben Spieler haben sich dem TSV Thedinghausen angeschlossen. (Björn Hake)

Beim Fußball-Kreisligisten TSV Thedinghausen rüstet Neu-Trainer Jens Stührmann seine Mannschaft für die Saison 2018/2019 auf. Für die Verteidigung hat der neue Coach Raffael Möller (TV Oyten) und Henrik Dahm (JSG Achim/Uesen) ins Team geholt. Das Mittelfeld sollen in der kommenden Spielzeit Mohammed Kone (TV Oyten), Jan-Niklas Schalati (JSG Achim/Uesen) und Daniel Terentiew (SC Vahr/Blockdiek) verstärken. Zudem geht der TSV Thedinghausen mit zwei neuen Stürmern in die Saison: Vom Nachbarn MTV Riede kommt Hamed Kone, Patrick Wojack wechselt von dem Syker Verein TSV Osterholz-Gödestorf in den Landkreis Verden. Jetzt gehe es erst einmal darum, dass sich das neue Trainerteam akklimatisiert und sich alle Spieler kennenlernen, betonte Stührmann.