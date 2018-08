Haben vorerst die Tabellenführung übernommen: Die Spielerinnen des TSV Bassen und ihr Coach Bastian Okrongli. (Güngör)

Kirchtimke. Die Fußballerinnen des TSV Bassen haben die Tabellenführung in der Bezirksliga übernommen. Das Team von Trainer Bastian Okrongli setzte sich in einem vorgezogenen Punktspiel des zweiten Spieltags beim Aufsteiger TSV Timke mit 3:2 (0:1) durch. Das entscheidende Tor markierte Christina Meyer erst Sekunden vor dem Abpfiff.

„Unser Erfolg war sehr verdient, wenngleich der siegbringende Treffer sehr spät fiel“, atmete TSV-Pressesprecher Uwe Norden bei Abpfiff tief durch. Auf dem engen und äußerst holprigen Flutlichtplatz in Kirchtimke hatten die Bassenerinnen zunächst große Probleme, um in den Spielfluss zu kommen. „Das Spielfeld war schlichtweg eine Katastrophe. Hier werden mit Sicherheit auch andere Mannschaften ins Straucheln kommen“, betonte Norden, dessen Elf nach zehn Minuten in Rückstand geriet. Die Gastgeberinnen verwerteten einen berechtigten Foulelfmeter.

Kurz zuvor hatte Mara Schidzig noch den Führungstreffer für Bassen auf dem Fuß gehabt. Die Offensivspielerin scheiterte aber aus Nahdistanz an Torfrau Mara Zick (8.). Maike Grünhagen (32.) und Lena Troschka (43.) ließen weitere gute Möglichkeiten aus. Auf Zuspiel von Katja Wiesenmüller gelang Troschka in Minute 53 der Treffer zum verdienten 1:1. Mit 2:1 in Führung schoss Mona-Cassandra Welke das Team von Bastian Okrongli per direktem Freistoß aus 18 Metern (72.).

Die Grün-Roten gerieten aber noch einmal in Gefahr, die Partie zu verlieren. In der 75. Minute hatte Keeperin Laura Edert bei einem Schuss aus gut 20 Metern keine Chance, denn der Ball prallte an den Innenpfosten und sprang von dort über die Torlinie zum 2:2.

„Zum Glück hat unser Team den Kampf angenommen, darüber hinaus Moral und große Willenskraft gezeigt und letztlich den Platz als verdienter Sieger verlassen“, äußerte sich ein strahlender Uwe Norden über die drei Punkte und der damit verbundenen Tabellenführung.