Oytens Routinier Sören Blumenthal traf bei Oytens Heimsieg achtmal. (Björn Hake)

Oyten. 16 Punkte hatte der TV Oyten in der gesamten Vorsaison geholt. In der aktuellen Serie hat der TVO zwölf seiner 26 Partien absolviert, die Punktzahl aus der Saison 2017/2018 aber jetzt schon inne. Die Zähler 15 und 16 schnappte sich die Sieben von Trainer Jürgen Prütt durch einen 28:24 (11:11)-Heimsieg gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II.

Den Spielverlauf umschrieb Prütt jedoch als kurios. „Das Spiel lief von Anfang an ziemlich zäh“, meinte der Coach. Zunächst habe seine Mannschaft zwar gut verteidigt, dafür aber in der Offensive die nötige Treffsicherheit vermissen lassen. Mit zunehmender Spielzeit wurde Oyten stabiler. „Wir hatten Schwanewede im Griff“, schilderte Prütt. Das zeigte sich auch am Zwischenstand: In der 24. Minute führten die Gastgeber mit 10:6.

Plötzlich kam es aber zum Bruch. Schwanewede holte Tor um Tor auf. In die Pause ging es dann sogar mit einem Gleichstand (11:11). „Nach Wiederanpfiff lief es dann so wie es halt häufig ist“, sagte Prütt. „Wir vergeben zwei gute Chancen, der Gegner trifft.“ Die Schwächephase der Heimsieben zog sich bis in die 38. Minute. Zu diesem Zeitpunkt führte die HSG mit 16:13. „Zwischendurch haben wir nicht mehr an einen Sieg geglaubt. Aber das Spiel ist dann doch noch einmal gekippt“, freute sich Prütt. „Wir hatten auch das Glück, dass sich Schwanewede in doppelter Überzahl nicht clever angestellt hat.“

Beim 17:17 war der Ausgleich wieder hergestellt. Danach bestimmte der TVO das Geschehen und kam letztlich doch noch zu einem Heimsieg.