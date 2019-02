Es war zwar eine Niederlage, aber gegen Bremen 1860 III sah Coach Ole Seuberlich (schwarzes T-Shirt) das beste Spiel seiner Mannschaft unter seiner Regie. (Björn Hake)

Achim. Chance verpasst, aber das beste Spiel der Saison gezeigt. So lässt sich der Doppelspieltag des TV Baden III in der Volleyball-Landesliga 2 zusammenfassen. Das von Ole Seuberlich gecoachte Team verbuchte einen Sieg und eine Niederlage.

Zunächst stand die Partie gegen das Schlusslicht der Liga an. Der Oldenburger TB III wurde letztendlich souverän mit 3:1 (25:22, 25:17, 24:26, 25:22) bezwungen. Doch bereits in dieser Partie zeigte sich Badens Problemstelle. Die Seuberlich-Truppe hatte Schwierigkeiten im Spielaufbau nach Gegners Angabe. „Das zog sich durch alle Sätze an diesem Tag“, berichtete der TVB-Coach. Gegenüber den Oldenburgern verfügte Baden III jedoch über das bessere Blockspiel und mehr Angriffswucht. Daher konnte der Coach sämtlichen Spielern Einsatzzeiten schenken.

Zu verschenken gab es in Partie Nummer zwei nichts. Das Duell Baden III gegen Bremen 1860 III war das Duell Zweiter gegen Erster. Auch die Bremer waren sich der Bedeutung der Partie bewusst und stellten ihre besten Akteure auf. Dazu gehört derzeit auch Sven Gronert. Eigentlich ist er Zuspieler in der Bremer Regionalliga-Mannschaft, befindet sich nach einer Schulterverletzung aber im Aufbautraining. Er war es, der dem Spiel seinen Stempel aufdrücken sollte. Nach vielen taktischen Wechseln hieß es am Ende 2:3 (16:25, 25:20, 17:25, 26:24, 12:15) aus Badener Sicht. „Aber die Mannschaft hat ihr bestes Spiel unter mir überhaupt gezeigt. Daher war auch keiner geknickt nach dem Wochenende“, betonte Seuberlich. Und die Tabellenführung kann der TVB immer noch aus eigener Kraft erreichen, da er noch ein Spiel mehr vor der Brust und nur einen Punkt Rückstand hat.