Zumindest im zweiten Spiel erreichten Nico Röger und Co. ihre Ziele. (Björn Hake)

Uphusen. Licht und Schatten haben die Rollstuhlbasketballer bei ihrem Heimspieltag geboten. Am Uphuser Arenkamp bekamen die knapp 100 Zuschauer zuerst eine etwas enttäuschende 26:45-Niederlage gegen den Aufsteiger RSC Oldenburg zu sehen, danach wurde allerdings der amtierende Meister aus Kiel mit 51:49 bezwungen. Somit befinden sich die Korbjäger mit fünf Erfolgen aus acht Spielen weiterhin im oberen Tabellenbereich der Regionalliga Nord.

„Der Wille war auf unserer Seite auf jeden Fall vorhanden, wir haben es aber leider nicht geschafft, unsere guten Vorsätze auf dem Parkett umzusetzen. Und mit 26 Punkten kannst Du natürlich kein Spiel gewinnen“, war Spielertrainer Nico Röger nach Abpfiff klar, dass die erste Partie mit dem RSC Oldenburg einen verdienten Sieger bekommen hatte. Die Partie war in der Anfangsphase von Fehlwürfen auf beiden Seiten geprägt. Dann steigerte sich der Aufsteiger aus der Huntestadt und spielte sich bis zum Ende des ersten Viertels einen kleinen Vorsprung heraus (13:9). Zu diesem Zeitpunkt mussten sie schon ihren etatmäßigen Aufbauspieler foulbelastet vom Feld nehmen, allerdings schlugen die Lions auch im weiteren Spielverlauf daraus kein Kapital. Äußerst korbarm ging es bis zur Halbzeit weiter: Das 14:19 zur Pause war ein Beleg dafür, dass der Ball einfach nicht durch die Reuse fallen wollte. Deutlich besser machten es im zweiten Abschnitt die Oldenburger, die sich über 33:18 nach 30 Minuten einen letztendlich deutlichen 45:28-Sieg verdienten. Röger: „Wirklich schade, wir wollten unseren Zuschauern eigentlich ein anderes Gesicht zeigen. Aber Oldenburg war einfach wacher und agiler und besonders in der zweiten Halbzeit haben wir sie zu einfachen Punkten kommen lassen.“

Später sollte sich aber zeigen, dass die Regionalliga in dieser Saison sehr ausgeglichen ist – und zwar gegen den amtierenden Meister Kieler Wheeler. Die Achim Lions wollten nur zu gerne ihren überraschenden Erfolg aus dem Hinspiel wiederholen. Kiel, im vergangenen Jahr noch verlustpunktfrei durchmarschiert, musste erneut auf ihren Top-Center verzichten, was den Weserstädtern in die Karten spielte. Es entwickelte sich ein ähnlicher Krimi wie im ersten Aufeinandertreffen, die einzelnen Viertel gestalteten sich allesamt sehr ausgeglichen. Lediglich beim 25:16 fünf Minuten vor Halbzeit hatten sich die Ostseestädter einen größeren Vorsprung herausgeworfen. Den Gastgebern gelang es bis zur Pause allerdings wieder aufzuschließen (26:27). In der Folge ging es hin und her: Keines der Teams setzte sich entscheidend ab. Nicht nachlassend und mit der richtigen Einstellung gelang es schließlich den Lions, sich kurz vor Schluss eine Sechs-Punkte-Führung zu erarbeiten. Mit Glück und Geschick wurde diese ins Ziel gebracht und mit den Anhängern der 51:49-Sieg gefeiert.

„Wir wollten vor heimischem Publikum unbedingt Punkte holen und natürlich auch eine gute Leistung zeigen. Dies ist uns zumindest im zweiten Spiel gelungen. Die Unterstützung war wieder absolut großartig und hat uns gerade gegen Kiel zum Erfolg getrieben. Wir haben nun kommenden Sonntag noch in der Auswärtspartie gegen die BG Baskets Hamburg III die Möglichkeit, unsere gute Bilanz weiter zu verbessern. Mit der richtigen Einstellung wird uns das auch gelingen“, ist sich Röger sicher, dass die Achimer zumindest an den Gegner keine Weihnachtsgeschenke verteilen werden.