Ihre drei Treffer sollten dem SV Holtebüttel nicht zum Sieg genügen: Antonia Hartmann (links). (XYZ)

Für die Fußballerinnen des TSV Bassen ist der Traum von einem Punktgewinn beim Tabellenzweiten der Bezirksliga nach einer halben Stunde ausgeträumt gewesen. Das Team von Bastian Okrongli verlor gegen den VfL Güldenstern Stade deutlich. Auch der SV Holtebüttel nahm seine Hürde nicht. Die 4:2-Pausenführung gegen den SV Dornbusch brachte das Team von Marco Hamacher nicht über die Zeit.

VfL Güldenstern Stade - TSV Bassen 8:2 (4:0): Schon bei der Anfahrt nach Stade hatte der TSV Bassen ein mulmiges Gefühl. Das Team von Okrongli bestand gerade einmal aus elf Spielerinnen. Eine Ersatzfrau stand also nicht parat. Die aufgebotene Elf verkaufte sich zunächst gut. Sie stand in der Abwehr sicher, hatte dabei aber auch mehrfach das Glück gehabt, dass der VfL sehr leichtfertig mit seinen Torchancen umging. Nach 26 Minuten brach Güldenstern aber den Bann. Ausgerechnet Bassens Juliane Lindhorst beförderte den Ball zum 1:0 für die Gastgeberinnen ins Netz. Nur drei Minuten später war Lisa Dawert zur Stelle und markierte das 2:0. Mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause erhöhten Inga Frenz (40.) und Neele-Henriette Wulff (44.) für den Tabellenzweiten auf 4:0. Das Okrongli-Team ließ sich aber nicht entmutigen und ging mit großem Willen in den zweiten Durchgang. Prompt markierten die Gäste zwei Tore. Das 1:4 gelang Maike Grünhagen (50.), Annika Freymuth schoss Bassens zweiten Treffer (65.). Zuvor hatte Lea-Marie Dammann aber auf 5:1 für die Gastgeberinnen erhöht. In der Schlussphase zog Stade noch einmal das Tempo an und kam durch Leonie Vollmers (73./85) und Dammann (83.) zum 8:2-Sieg.

SV Holtebüttel - SV Dornbusch 4:4 (4:2): „Wir waren zu löchrig in der Abwehr“, stellte Holtebüttels Trainer Marco Hamacher fest. Der SVH, dem in der Defensive mehrere Stammkräfte fehlten, musste zudem kurzfristig auf seine Torjägerin Lena Bahlmann verzichten. Dafür sprang Antonia Hartmann in die Bresche, die ihre Sache sehr gut machte und drei Treffer erzielte. Zunächst brachte Hartmann ihr Team mit einem Distanzschuss mit 1:0 in Führung (13.). Der SV Dornbusch, der noch um den Klassenerhalt kämpft, zeigte sich davon wenig beeindruckt und wendete das Blatt durch einen Doppelschlag von Laura Hesse (16.) und Julia Baumgartner (23.). Das Hamacher-Team nahm das Heft aber wieder in die Hand und setzte die Gästeabwehr gehörig unter Druck. Hartmann gelang nach einer halben Stunde das 2:2 und sechs Minuten später die 3:2-Führung. Das sollte aber noch nicht alles vor der Pause gewesen sein: Denn nach einer tollen Einzelleistung erhöhte die junge Marie von Weyhe auf 4:2 (42.). „Trotz der Pausenführung hatte ich kein gutes Gefühl, da unsere Hintermannschaft nicht sehr sattelfest war." Hamacher sollte recht behalten, denn nach dem Seitenwechsel glich Dornbusch durch Yvonne Funck und Lena-Marie Büchner zum 4:4 (48./57.) aus. In der letzten halben Stunde besaßen beide Teams die Chance zum Siegtreffer, es blieb aber beim letztlich gerechten Unentschieden.