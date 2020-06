Es hatte sich bereits angedeutet, nun ist es fix: Die Fußball-Kreispokalsieger der Männer und Frauen werden an diesem Sonntag, 28. Juni, per Elfmeterschießen ermittelt. Das bestätigte Uwe Norden, Vorsitzender des Spielausschusses des NFV Kreis Verden, auf Nachfrage. Ort des Geschehens soll die Sportanlage in Fischerhude sein. Der Landkreis Verden erteilte am Dienstagnachmittag seine Genehmigung, um den Pokalwettbewerb doch noch zum Abschluss zu bringen.

Voraussetzung ist aber auch hier – wie bei allen anderen Sportarten – ein Hygienekonzept. So sollen die beteiligten Vereine bis Freitagabend maximal sechs Elfmeterschützen sowie Trainer und Betreuer (maximal zwei) melden, die für das jeweilige Elfmeterschießen eingeplant sind. Kabinen dürfen nicht genutzt werden. Außerdem dürfen keine eigenen Getränke mitgenommen werden. Für das Warmmachen steht den Teams die Platzhälfte zur Verfügung, die nicht für das Elfmeterschießen benötigt wird. Zuschauer sind nicht zugelassen. Bezüglich einer Siegerehrung steht noch nichts Konkretes fest. Los geht es bei den Frauen mit dem Viertelfinale zwischen dem TV Oyten und SV Wahnebergen. Bei den Männern messen sich als erstes der TSV Brunsbrock und der TSV Thedinghausen. Das Finale der Frauen ist für 14 Uhr, das der Männer für 15.30 Uhr vorgesehen.

Weitere Informationen

Zeitplan

Kreispokal Frauen

Viertelfinale

TV Oyten - SV Wahnebergen (12 Uhr)

SG Achim/Bierden - TSV Thedinghausen (12.30 Uhr)

Halbfinale

Sieger Oyten/Wahnebergen - Sieger Bierden/Thedinghausen (13 Uhr)

TSV Brunsbrock - SV Holtebüttel (13.30 Uhr)

Finale um 14 Uhr

Kreispokal Männer

Halbfinale

TSV Brunsbrock - TSV Thedinghausen (14.30 Uhr)

TSV Fischerhude-Quelkhorn - TSV Otterstedt (15 Uhr)

Finale um 15.30 Uhr