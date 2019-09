Drei Mannschaften der LG Kreis Verden gingen in Oldenburg an den Start. (FR)

Oldenburg. 30 Minuten zusätzlich warten, doch dann ging es los. Die Rede ist von den Mannschaftsmeisterschaften der Landesverbände Niedersachsen und Bremen, die nun im Oldenburger Marschwegstadion ausgetragen wurden. Die Verspätung war auf die Zeitmessanlage zurückzuführen. Als sie dann einsatzbereit war, sorgten 52 Mannschaften und 452 Teilnehmer dafür, dass bei bestem Leichtathletikwetter die Veranstaltung eine stimmungsvolle wurde. Mit von der Partie waren auch drei Mannschaften der LG Kreis Verden. Die erfolgreichste Truppe bildeten die Männer, die mit einer Rekordpunktzahl (10 454 Punkte) nur knapp den Titel verpassten und Silber ergatterten. Rang fünf von acht sicherte sich die weibliche U20 der LGKV. An die U16-Mädchen ging Rang sechs von sieben teilnehmenden Teams.

Die Männer, verstärkt durch die Jugendlichen Tom Siemonsen (Achim) und die Verdener Mika Brennecke, Lennart Lenz und Luc Rehfeld, kämpften um Punkte in den Läufen über 100, 400, 800 und 5000 Meter, im Weit- und Hochsprung, mit der Kugel sowie dem Diskus und als 4x100-Meter-Staffel. Für die U20 galt es, im 100- und 800-Meter-Lauf, im Weitsprung und Kugelstoß sowie über 4x100 Meter Punkte zu sammeln. Die U16 hatte die gleichen Disziplinen zu bewältigen. Jeweils zwei Einzelergebnisse und eine Staffelleistung wurden bepunktet.

Die LGKV-Männer sammelten zunächst nicht die erhofften Zähler und blieben bei den Wettbewerben Weitsprung, Kugelstoß und Diskuswurf hinter den Erwartungen zurück. Das sollte sich in den Läufen ändern. Mit den schnellsten Zeiten des Tages über 100, 400 und 5000 Meter waren die LGKV-Athleten nicht zu schlagen und schafften nach einem zwischenzeitlichen fünften Platz noch den Sprung auf Rang zwei. Lediglich rund 200 Punkte fehlte ihnen zu Gold, das an die Startgemeinschaft Lingen-Nordhorn-Osterbrock aus Ostfriesland ging.

Stärkster Punktesammler aufseiten der LGKV war 400-Meter-Hürden-Landesmeister Jonas Pannevis (Verden), der über 100 Meter mit 11,43 Sekunden und über 400 Meter mit 50,83 Sekunden siegte. Im Hochsprung stellte er mit 1,72 Meter seine persönliche Besthöhe ein und führte die 4x100-Meter-Staffel mit Brennecke, Siemonsen und Peno als Schlussläufer zu 46,38 Sekunden. Zwei ganz starke Rennen zeigte der Oytener Abiel Hailu, der zunächst über 800 Meter als Zweiter (2:00,86 Minuten) die Zweiminutengrenze knapp verfehlte und im letzten Lauf des Tages über 5000 Meter dominierte. Er siegte in 15:20,20 Minuten und verbesserte sich damit um zwölf Sekunden. Im selben Rennen verbesserten sich auch Fisha Werede (Oyten/16:40,94) und Moritz Schaller (Verden, 16:53,24).

Starke Zeiten gelangen auch Mika Brennecke, der über 100 Meter mit 11,97 Sekunden unter der Zwölf-Sekunden-Marke blieb und über 400 Meter mit 53,92 Sekunden eine neue persönliche Bestzeit aufstellte. Nach langer Wettkampfpause überzeugte auch der Etelser Hark Möller, der über 800 Meter (2:06,43 min) wertvolle Punkte beisteuerte und über 400 Meter mit 55,36 Sekunden ins Ziel kam. Eine persönliche Bestleistung gelang zudem auch dem Verdener Zehnkämpfer Peter Paul Steinbach trotz nicht ausgeheilter Verletzung mit 10,39 Meter beim Kugelstoßen. Mit dem Diskus musste er sich nach einem übergetretenen 30-Meter-Wurf mit 25,68 Meter begnügen. M50-Senior Klaus-Dieter Nolte, der darüber hinaus das U16-Team betreute, kam mit dem Diskus auf 28,32 Meter. Auch LGKV-Chef Bernd Kunze (Oyten/M60) und Etelsens Leichtathletik-Chef Thorsten Plogsties (M45) traten mit Kugel und Diskus an und sicherten die Ergebnisse der stärkeren Werfer ab.

Die U20-Mädchen wurde durch die erst 13-jährige Oytenerin Skrolan Wilkens verstärkt. Sie wusste in 2:54,83 Minuten über 800 Meter zu überzeugen. Stärkste Punktesammlerin im Team war Kajsa Gerkens (Verden) mit 13,40 Sekunden über 100 Meter, 4,52 Meter im Weitsprung und als Kugelstoß-Aushilfe mit 7,65 Meter. Zudem bildete Gerkens mit der Etelserin Ema Aldag, die die 100-Meter-Strecke in 13,90 Sekunden lief, sowie den Verdenerinnen Anna Holfeld und Inga Wendig die 4x100-Meter-Staffel.

Ihre 800-Meter-Jahresbestzeit verfehlte derweil Stella Kuhr (Verden) nur knapp – 2:41,88 Minuten. Flotte 14,43 Sekunden gelangen Sophia Meyer (Verden) über 100 Meter, 2:56,68 Minuten lautete ihre Zeit über die 800 Meter. Darüber hinaus landete Salome Becker im Weitsprung bei exakt 4,00 Metern.

Im Wettkampf der U16-Mädchen waren Lena Kristionat und Hannah Wittboldt-Müller (beide Verden) mit jeweils 14,01 Sekunden über 100 Meter und je 477 Punkten für das Team gleichauf. Die abschließende Staffel mit den Verdenerinnen Marit Domnik, Jessica Quint, Wittboldt-Müller und Kristionat war mit 54,95 Sekunden fast so schnell wie die U20-Staffel. Die übrigen Punkte für das LGKV-Team holten Marie Timpner, Cora Spöring, Diana Olbricht und Charlotte Nolte (alle Verden). Bis auf Spöring sind alle auch im kommenden Jahr in der U16 startberechtigt und würden dann sicherlich näher an die führenden Teams heranrücken, betonte LGKV-Sportwart Helmut Behrmann.