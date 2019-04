Oudkarspel. Stück für Stück weiter nach vorne in der Rangliste hat sich Joelle Selenkowitsch beim CCI2*L-Turnier in Outkarspel (Niederlande) geschoben. Die Achimer Vielseitigkeitsreiterin belegte am Ende mit ihrer zwölfjährigen Holsteiner Stute Akeby´s Zum Glück den zweiten Platz. Die Basis für den Erfolg legte die 17-Jährige mit 28,6 Punkten in der Dressur, was in dem stark besetzten Feld Rang fünf bedeutete. In einem schwierigen Gelände, das für einige Ausfälle sorgte, blieb Selenkowitsch anschließend mit 7:12 Minuten zwei Minuten unter der vorgegebenen Zeit und schob sich auf Platz drei vor. Es folgte ein nervenstarker Auftritt im Parcours. Mit einem fehlerfreien sowie schnellen Ritt beendete die Achimerin das Springen und kletterte nochmals einen Platz nach oben.