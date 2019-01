Simon Mörz (rechts) nahm den Siegerpokal der C-Gruppe von Landesschachverbands-Präsident Michael S. Langer entgegen. (fr)

Verden. Insgesamt 256 Schachspieler haben kürzlich an den Landeseinzelmeisterschaften in Verden teilgenommen. In vier verschiedenen Kategorien – Meisterrunde sowie A-, B- und C-Open – stellten sie ihr Können unter Beweis. Besonders erfolgreich verlief der Wettbewerb für Simon Mörz von den Achimer Schachfreunden, der sich in der C-Gruppe mit sechs Siegen aus sieben Partien den Titel sicherte. Auf dem Weg dorthin setzte er sich unter anderem gegen einige junge Talente durch. Insgesamt gingen in der C-Gruppe 64 Teilnehmer an den Start.

In der A-Gruppe reichte es für Tim Freudenthal unter 84 Denksportlern mit 3,5 Punkten aus sieben Partien zu einem guten Mittelfeldplatz. Drei Achimer hatten sich derweil für die B-Gruppe angemeldet, in der sich 88 Schachspieler Hoffnungen auf den Triumph machten. Mit 4,5 Punkten aus sieben Duellen belegte Hubert Sturm Rang zwölf. Er verlor die letzte Partie durch Zeitüberschreitung und verpasste deshalb eine noch bessere Platzierung. Rolf Brinkmann (vier Punkte) und Leonid Bussler (3,5) belegten akzeptable Plätze.

Vom SK Verden traten gleich 16 Spieler bei den Meisterschaften an, darunter sechs Jugendliche. In der A-Open landeten Fabian Wetjen und Jan-Hendrik Schiller mit jeweils 3,5 Punkten auf den Plätzen 44 und 48. Mit 3,5 Punkten erreichte Karsten Ockenfels in der B-Open Platz 50. Über jeweils vier Punkte in der C-Open freuten sich Gerhard Meyer, der Jugendliche Markus Jannssen und Hartmut Kuipers – gleichbedeutend mit den Plätzen 20, 24 und 25.

Das umkämpfte Meisterturnier, an dem 20 Spieler teilnahmen, entschied letztlich Tobias Vöge vom HSK Lister Turm für sich. Lara Schulze (SK Lehrte) wurde Landesmeisterin.