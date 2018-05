Torhüter Benjamin Skupin hatte einen guten Tag erwischt. (Björn Hake)

Das Resultat sah deutlich aus. Mit 3:0 (1:0) haben die Bezirksliga-Fußballer des TV Oyten am Dienstagnachmittag beim SV Ippensen gewonnen. Doch der Spielverlauf sei dann doch ein bisschen anders gewesen, gestand TVO-Trainer Axel Sammrey nach der Begegnung.

Vor allem einem Mann sei es zu verdanken gewesen, dass der TV Oyten seinen 15. Saisonsieg feiern durfte. "Benjamin Skupin hat mit guten Paraden dafür gesorgt, dass wir gewonnen haben", lobte Sammrey seinen Schlussmann. "Dieser Erfolg war doch sehr hart umkämpft." Ippensen sei vor allem in der zweiten Halbzeit stärker geworden, als die Gastgeber mit dem Wind gespielt haben. Das taten die Oytener in Durchgang eins. Trotz dieses kleinen Vorteils traf die Sammrey-Elf in den ersten 45 Minuten aber nur einmal. Amadinho Kone traf in der 25. Spielminute für die Gäste zum 1:0.

Die beiden weiteren Treffer, die laut Axel Sammrey schön herausgespielt waren, markierte Torjäger Pascal Döpke. Er traf in den Minuten 54 und 80. Döpke hatte somit großen Anteil am Auswärtssieg des TVO. Aber eben auch Benjamin Skupin, der im Tor einen sehr guten Tag erwischt hatte. Sammrey: "Als wir schon 2:0 geführt haben, hat er zweimal toll gehalten."