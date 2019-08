Irgendwo da drunter: Die Etelser feiern Keeper Benjamin Skupin. (Björn Hake)

Links oder rechts? Benjamin Skupin entscheidet sich für rechts und liegt damit goldrichtig. Der Keeper des TSV Etelsen hält den Elfmeter von Marius Lennartz. Anschließend tritt Justin Gericke an und verwandelt sicher. Sekunden später sehen Gericke und Skupin eine zweigeteilte hellblau-weiße Wand auf sich zukommen. Der eine Teil der feiernden Etelser stürzt sich auf den Keeper, der andere auf den Schützen. Sie alle bejubeln den Einzug der Schlossparkkicker in das Viertelfinale des Fußball-Bezirkspokals dank des 7:6 (2:2/2:0)-Sieges nach Elfmeterschießen im Achtelfinale gegen den SV BW Bornreihe.

Dass es überhaupt so spannend wurde, war aus Etelser Sicht eigentlich unnötig. Denn der Bezirksligist war insbesondere in Halbzeit eins klar besser als der Gast aus der Landesliga. Der Klassenunterschied war eher umgekehrt. Das Erfolgsrezept der Schlossparkkicker war einmal mehr ein druckvolles und aggressives Offensivspiel. Mit dieser Taktik hatte Etelsen bereits eine Runde zuvor den FC Verden 04 ausgeschaltet und lange Zeit ging dieser Matchplan auch gegen Bornreihe auf. „Erste Halbzeit war überragend von uns“, meinte auch Etelsens Kevin Bähr, der nur allzu gerne gegen seinen ehemaligen Trainer Michael Rickers (zuvor beim SV Lilienthal-Falkenberg) gewinnen wollte.

Die Gastgeber waren von Beginn an bissig und verbuchten gleich zwei Chancen. Erfolgreich war er aber erst in Minute 25: Nach Flanke und anschließender Kopfballvorlage von Bähr zwang Daniel Janssen Bornreihes Keeper Ole Pasbrig zu einer starken Parade. Doch Alex-Christian Ruf lauerte und drückte den Ball per Kopf über die Linie. Ein Weckruf für Bornreihe? Mitnichten. Der Landesligist fand weiterhin nicht statt und leistete sich bereits nach einer halben Stunde das erste Frustfoul. Etelsen nervte die Gäste erfolgreich mit konsequentem Zweikampfverhalten und schnellem Umschaltspiel. Ein Paradebeispiel dafür war das 2:0 in Minute 44: Etelsen vereitelte einen Bornreiher Angriff, spielte den Ball schnell ins Mittelfeld zu Ruf, der ihn wiederum in den Lauf von Bastian Reiners weiterleitete. Etelsen Stürmer legte sich das Spielgerät eigentlich zu weit vor, kommt aber Zentimeter vor Pasbrig nochmals heran und wird vom Keeper gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Christopher Petzold.

Vorteil wird zum Nachteil

Die zweite Hälfte begann für den TSV allerdings denkbar schlecht. Bereits in Minute 48 war Loris Menger zur Stelle und schob einen Querpass über die Linie. „Da waren wir noch nicht wieder auf dem Platz“, monierte Co-Trainer Tim Meyer, der für den im Urlaub weilenden Nils Goerdel übernommen hatte. Fortan litt das Niveau unter reichlich Nickeligkeiten, wodurch eine hitzige Stimmung auf dem Platz entstand. Zuvor hatte das aggressive Spiel den Etelsern gut getan, nun entwickelte sich das zum Nachteil. Die Schlossparkkicker verloren den Faden und kassierten in Minute 70 das 2:2. Vorausgegangen war ein fragwürdiges Foulspiel – „das war niemals ein Foul“ (Kevin Bähr). Bornreihes Torben Poppe war das egal. Er legte sich den Ball gut 20 Meter vor dem Tor zurecht und beförderte ihn sehenswert mit links in den Winkel. Somit musste das Elfmeterschießen entscheiden und der ruhige Nachmittag für Tim Meyer war vorbei. „Für mein erstes Spiel an der Seitenlinie war das ganz schön stressig.“ Doch es endete – je vier Schützen beider Teams hatten zuvor sicher verwandelt – mit einem Happy-End.