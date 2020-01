Die Zukunft des Hallensupercups in Ottersberg ist eine ungewisse, da der Turnier-Organisator zu wenig Unterstützung hat. (Björn Hake)

Uwe Norden: Unabhängig von sportlichen Leistungen, die will ich nicht bewerten, alles andere war sehr gut. Insbesondere Seitens des TSV Ottersberg: Was die da alles auf die Beine stellen, ist bemerkenswert. Und dabei ist besonders der Name Markus Bremermann zu nennen.

Markus Bremermann: Es war wieder eine sehr gelungene Veranstaltung. Die Halle war voller als letztes Jahr. Das Turnier wird im Kreis sehr gut angenommen. Bei den Ü-Meisterschaften müssen wir versuchen, noch mehr Zuschauer in die Halle zu bekommen. Aber auch das war in Ordnung. Enttäuscht bin ich aber darüber, dass unsere eigenen Jugendmannschaften die Möglichkeiten der Halle nicht nutzen. Das kann ich teilweise nicht verstehen und für die Kleinen ist so etwas ein Highlight. Mich selbst hat es sogar gejuckt, wieder zu spielen. Aber die Vernunft hat gesiegt (schmunzelt).

Norden: Negatives habe ich noch nie gehört. Abgesehen davon, dass immer mal wer nicht mit Schiedsrichterentscheidung einverstanden ist. Aber das wäre auch verdächtig, wenn damit alle einverstanden wären (lacht). Der Wunsch ist immer: Macht das bitte so weiter.

Norden: Es spielen alle Mannschaften, die im Bezirk und höher spielen. Das wären elf gewesen. Daher haben wir entschieden, dass der letztjährige Hallenkreismeister mitspielt, daher war der TB Uphusen II dabei.

Norden: Weil Markus angekündigt hat, dass er – ich nenne es mal amtsmüde – ist. Hintergrund ist, dass er relativ wenig Unterstützung bekommt, dass er ein Stück weit Einzelkämpfer ist. Der Aufbau der Banden ist nicht das Problem, aber der Verkauf et cetera schon. Dass man irgendwann mal sagt, so geht es nicht weiter, kann ich gut nachvollziehen. Das wäre natürlich für den Fußball im Kreis Verden sehr fatal.

Norden: Jein. Möglicherweise würde es in Ottersberg mit anderen Leuten weitergehen, aber das ist alles Kaffeesatzleserei. Angefangen haben wir mit der Rundumbande in Riede im Zuge des JFK-Cups. Das war auch klasse, aber in Ottersberg ist das einfach noch einen Tick besser. Die Zuschauer können um das ganze Spielfeld rumlaufen, das kommt gut an und wäre in anderen Hallen nicht möglich.

Bremermann: Das hat nicht allein mit dem Hallensupercup zu tun, sondern auch mit dem Auf- und Abbau, der Verpflegung und weiteren Turnieren mit meiner Ottersberger U11. Es war von mir der Wunsch, dass die Ü-Meisterschaften dazukommen, damit mehr in der Halle los ist. Wenn man dann aber kaum Helfer hat, wird es zu viel. Wir haben am 21. Dezember aufgebaut und am 7. Januar abgebaut. Nach dem Hallensupercup habe ich um 4.15 Uhr Feierabend gemacht und um 6 Uhr stand ich wieder auf. In der nächsten Nacht hatte ich dreieinhalb Stunden Schlaf und von Sonntag auf Montag waren es vier. Ich bin ziemlich platt. Zudem bin ich selbstständig und habe für mehrere Mitarbeiter die Verantwortung. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel Fußball mache. Die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr sind ja eigentlich dafür da, um runterzufahren. Aber das passiert bei mir so gut wie gar nicht und wir machen das seit 16 Jahren. Das Turnier ist eine sehr schöne Sache, aber auch tierischer Aufwand. Momentan tue ich mich schwer zu sagen: Wir greifen das nächstes Jahr wieder an. Ein David Airich war beispielsweise beim Abbau dabei, das ist bemerkenswert. Aber es muss mehr Unterstützung her. Ich bin der Letzte, der sagt: Schicht, Aus und vorbei. Ich will, dass es am Leben bleibt. Aber so wie es jetzt ist, funktioniert es nicht mehr.

Norden: Grundsätzlich ja, aber dann ist es in jeder Halle möglich, da die Rundumbande wegfallen würde. Bei den Ü-Meisterschaften wäre das kontraproduktiv, da will das keiner, da brauch man nicht mehr mit Futsal anfangen. Und es gibt weiter Menschen, die meinen, Futsal sei scheiße. Das ist nicht meine Meinung. Wenn man mit der Pille umgehen kann, ist es positiver, insbesondere in puncto Fairplay. Heißt aber nicht, dass der Hallensupercup nun unfair war. Wir besprechen immer im November mit den Teams das Turnier. Der Tenor war immer gegen Futsal. Wir sind von den Vereinen gewählt, um für sie da zu sein. Wenn die zu 99 Prozent sagen, dass sie Hallenfußball wollen, dann spielen wir Hallenfußball. Sollte sich das ändern, dann sind wir vom NFV nicht dagegen.

Bremermann: Ich bin Fan von Futsal, aber es ist keine wirkliche Option. Wie will man die Zuschauer schützen? Für die Kinder sind die großen Tore und die Rundumbande ein Highlight. Auch für die Ü-Teams wäre das nichts. Es wäre also schwierig.

Zur Person

Uwe Norden

ist Vorsitzender Spielausschuss beim Niedersächsischen Fußballverband im Landkreis Verden, der den Hallensupercup veranstaltet.

Markus Bremermann

ist Sportdirektor beim TSV Ottersberg und seit Anbeginn des Hallensupercups der Organisator des Turniers.