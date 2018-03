Nach längerer Pause kehrt Lena Schulz (am Ball) wohl in der Oytener Kader zurück. (Björn Hake)

Oyten. Der Negativtrend ist gestoppt worden, jetzt wollen die Drittliga-Handballerinnen des TV Oyten nachlegen. Das Team von Trainer Sebastian Kohls empfängt nach dem überzeugenden Sieg beim VfL Staden nun in eigener Halle die HG OKT (Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr).

Der Schlüssel zum Erfolg sei in Stade gewesen, wo seine Sieben von Anfang mit sehr viel Emotionen aufgetreten sei. Die „Vampires“ wollten beim designierten Absteiger mit aller Macht die enttäuschende Heimniederlage gegen den SV GW Schwerin zumindest ein bisschen vergessen machen. Mit der HG OKT kommt nun allerdings ein anderes Kaliber in die Pestalozzihalle. Der Tabellenfünfte hat einen echten Lauf: 10:2 Punkte hat der kommende Gegner des TVO zuletzt geholt. „Das ist ein sehr stabiles Team“, weiß Sebastian Kohls. Doch wie in der Vorwoche wolle man sich erneut mehr auf sich selbst konzentrieren als auf den Gegner.

„Wenn wir wieder die Emotionen auf die Platte bringen, dann kann ein Spiel erwartet werden, in dem wir um den Sieg mitreden können. Dafür müssen wir aber aus unserem Schatten treten“, fordert Kohls. Dass sei zuletzt in eigener Halle jedoch nicht der Fall gewesen. Seine Sieben sei zu gehemmt aufgetreten. Keine Spielerin wollte Fehler vor den eigenen Zuschauern machen. Kohls setzt daher darauf, dass sein Team die guten Leistungen im Training auf das kommende Spiel überträgt. Allerdings wird Pia Franke weiterhin aufgrund ihrer Fingerverletzung fehlen. „Dafür wird Lena Schulz wahrscheinlich wieder im Kader stehen“, sagt Kohls.