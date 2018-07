Nele Prüser (rechts) zeigte in Hamburg solide Leistungen. (Jörg Großmann)

Hamburg. Mit Nele Prüser hat die LG Kreis Verden bei den Norddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Hamburg immerhin eine Läuferin ins Rennen geschickt. Sie startete in der Elbmetropole bei den U18-Mädchen über die 800 sowie 1500 Meter. „Nele ist zwei solide Rennen gelaufen“, urteilte LGKV-Sportwart Helmut Behrmann nach den Meisterschaften. Einen Titel gewann hingegen Peter Paul Steinbach. Der LGKV-Zehnkämpfer triumphierte in Bad Bevensen bei den Bezirksmeisterschaften.

Derweil hatte Nele Prüser im 800-Meter-Lauf Probleme, in der zweiten Rennhälfte das Tempo mit der Konkurrenz mitzugehen. Laut Behrmann war die erste Runde etwas zu schnell, sodass Nele Prüser danach die Kraft fehlte, um die anvisierte Zeit von 2:20 Minuten zu knacken. „Mit 2:21,57 Minuten auf Rang acht unter 14 Teilnehmerinnen verfehlte sie schließlich ihre Jahresbestzeit nur um zwei Zehntelsekunden“, sagte Helmut Behrmann.

In ihrem zweiten Wettkampf über 1500 Meter hielt die junge Verdenerin lange Zeit den Kontakt zum fünften Rang. Schlussendlich wurde sie aber erneut Achte. Mit ihren 5:02,58 Minuten blieb sie zudem deutlich über ihrer persönlichen Bestzeit. „Die möchte sie in zwei Wochen bei der Deutschen Jugendmeisterschaft in Rostock wieder erreichen und möglichst verbessern“, kündigte Behrmann an.

Nachdem Steinbach vor zwei Wochen bei den Landesmeisterschaften Platz zwei belegt hatte, gewann der Zehnkämpfer bei den Bezirksmeisterschaften die Goldmedaille – und zwar überlegen. Nach dem abschließenden 1500-Meter-Lauf hatte der Verdener mit 4300 Punkten satte 352 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Daniel Bruns vom TSV Bienenbüttel. „An die bei der Landesmeisterschaft erkämpften 4666 Punkte konnte Steinbach in Bad Bavensen nicht herankommen, da er beim Weitsprung und Hürdenlauf einige Punkte liegen lassen musste“, sagte Behrmann.

Beim Weitsprung kam er nach zwei verunglückten Sprüngen im dritten Versuch auf 4,89 Meter. Beim Hürdensprint hätte er fast eine Nullrunde hingelegt. An der letzten Hürde kam Steinbach zu Fall. Er rettete sich mit einer Zeit von 23,80 Sekunden aber noch ins Ziel, sodass er für seine Gesamtwertung 112 Punkte notierte. Mit guten Leistungen in den übrigen acht Disziplinen fuhr er aber ungefährdet den Titel ein.