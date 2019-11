Kilian Tiller markierte für den TV Oyten insgesamt sechs Tore. (Björn Hake)

Oyten. Die Niederlage beim TS Woltmershausen in der Vorwoche hätte doch für etwas Unsicherheit gesorgt, erläuterte Lars Müller-Dormann, Trainer der Landesliga-Handballer des TV Oyten. Man habe einige Zeit gebraucht, um sich nun auf die 4:2-Deckung der Gäste vom TV Langen einzustellen. Der TVL wurde dann aber doch deutlich mit 31:24 (16:13) besiegt.

Das Überraschungsmoment der Gäste hielt bis zur 20. Minute: 9:9 lautete der Zwischenstand zu diesem Zeitpunkt. Im weiteren Verlauf bekamen die „Vampires“ zunehmend Oberwasser. Noch vor der Pause brachte Kilian Tiller die Gastgeber erstmals mit vier Toren in Führung – 16:12 (28.). In den zweiten 30 Minuten baute der TVO seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Der Treffer von Jonas Schoof zum 31:21 sollte acht Minuten vor dem Ende bereits der letzte für die Gastgeber gewesen sein. Er habe in der Endphase die Spielanteile zu Lasten des Angriffes ein wenig verteilt, erklärte Lars Müller-Dormann. Aufseiten des TVO war nach auskurierter Bänderverletzung Anton Zitnikov wieder an Bord. Mit neun Treffern meldete sich der torgefährliche Rückraumlinkshänder zurück.

Zu Beginn hatten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch geliefert. Mal lag die eine Mannschaft mit einem Tor vorne, dann die andere. Einem Rückstand sahen sich die Männer aus dem Nordkreis letztmals beim 7:8 (13.) gegenüber. Nach dem Ausrutscher vom vergangenen Wochenende, sei es eine solide Vorstellung gewesen, ordnete Müller-Dormann den siebten Sieg im achten Spiel ein: „Es ist gibt aber noch Luft nach oben.“