Egzon Prcani leitete die Ottersberger Führung ein. (Björn Hake)

Ottersberg. Zu einem schmucklosen 3:0 (2:0)-Heimsieg über die TSG Wörpedorf-Grasberg sind die Bezirksliga-Fußballer des TSV Ottersberg gekommen. So sprach TSV-Trainer Jan Fitschen nach der Begegnung von einem emotionslosen Kick. "Das war Sommerfußball im Oktober.“

Dabei begann die Partie wie gemalt für sein Team. Mit dem ersten Angriff des Spiels ging es direkt in Richtung TSG-Tor. Egzon Prcani spielte einen mustergültigen Querpass auf Cemalettin Kayacan, der keine Mühe hatte, den Ball im Tor unterzubringen (1.). Die Platzherren beherrschten die harmlosen Gäste komplett und legten in Spielminute 24 nach. Dies allerdings unter gütiger Mithilfe von TSG-Akteur Marc Fricke, der einen langen Ball per Kopf ins eigene Tor beförderte. „Anschließend haben wir aber im Prinzip das Fußballspielen eingestellt. Damit bin ich überhaupt nicht einverstanden“, monierte Jan Fitschen, der lediglich noch eine Kopfballchance durch Egzon Prcani notierte.

Auch im zweiten Spielabschnitt änderte sich nur wenig am Spielgeschehen. Die Gäste konnten nicht, die Platzherren wollten nicht mehr so richtig. So gab es nur noch einen weiteren Treffer. Ein Eckball wurde kurz gespielt. Der Ball landete bei Dominik Rosenbrock, der noch einige Schritte dribbelte, dann zielte und das Leder aus gut 20 Metern in den Torwinkel setzte (66.). „Das war in der zweiten Halbzeit aber eigentlich das einzige Highlight. Wörpedorf hatte nicht eine Torchance, aber von uns kam dann auch einfach viel zu wenig“, erklärte Jan Fitschen.