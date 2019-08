Delmenhorst. Das zweite Ferien-Abendsportfest in Delmenhorst nutzte Hindernisläuferin Sophie-Marie Kohlhase zur deutlichen Verbesserung ihrer Bestzeit über 800 Meter. Als Dritte bei den Frauen kam die Leichtathletin aus Verden nach 2:26,80 Minuten im Ziel an. Damit lief sie sechs Sekunden schneller als bei ihrem zuvor schnellsten Lauf. Als Zweite der U18-Jugend kam die Verdenerin Stella Kuhr mit 2:40,51 Minuten auf eine neue Jahresbestleistung.

LGKV-Chef Bernd Kunze (Oyten) traf als M60-Senior über die 400 Meter vor allem auf jüngere Männer. Er benötigte für die Stadionrunde 66,53 Sekunden und wurde Vierter. Platz vier erreichte auch M55-Senior Jürgen Reimers (Verden) über 1500 Meter in der Männerwertung. Er kam nach 5:48,65 Minuten im Ziel an. Einen Doppelsieg feierte der Oytener Wolfgang Gropp mit der Kugel (10,98m) und dem Diskus (34,08m) bei den M60-Senioren. Im Kugelstoßen trat auch Bernd Kunze an. Er brachte das runde Sportgerät auf 10,18 Meter und ergatterte Platz zwei.