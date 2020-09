Ein Lichtblick im Team des TSV Daverden: Jonah Klimach (am Ball) ist für Ingo Ehlers der Gewinner der Vorbereitung. (Björn Hake)

Für den TSV Daverden beginnt die Saison 2020/21 in der Verbandsliga Nordsee der Männer mit einem Auswärtsspiel. Grün-Weiß gegen Grün-Weiß heißt es es an diesem Sonnabend, wenn der Siebte der Vorsaison in der Gemeinde Dötlingen auf den TV Neerstedt trifft. Während sich allerorts viele Teams vorfreudig die Hände reiben, überwiegen bei Trainer Ingo Ehlers vor dem Auftakt die Sorgen. Zunächst die Abgänge von Simon Bodenstab und Sascha Nijland und nun auch noch eine Schulterverletzung bei Lajos Meisloh. Die Sorgenfalten auf der Stirn sind bei Ehlers sind nicht kleiner geworden. „Unser Korsett wird immer enger, nun darf aber auch gar nichts mehr passieren“ gibt der Coach den Klassenerhalt als Saisonziel aus.

Insbesondere die Position im rechten Rückraum – Lajos Meisloh wird frühestens Ende November auf der Platte zurück erwartet – ist das Problemkind. Erster Anwärter auf den Part von Meisloh, erläutert Ehlers, sei Neuzugang Niklas Kuchenbäcker. Ingo Ehlers: „Niklas kann von den ersten sechs Spielen vier dabei sein. In den anderen beiden Partien müssen wir improvisieren. Wir hoffen, dass Lajos vielleicht zum Heimspiel gegen den TSV Bremervörde (21. Novemeber, Anm. der Redaktion) wieder fit ist." Niklas Kuchenbäcker ist beim TSV Daverden einer von drei Neuzugängen. Neben Linkshänder Kuchenbäcker, der mit einem Zweitspielrecht auch noch an seinem Studienort Aachen für den dortigen Oberliga-Aufsteiger Schwarz-Rot aufläuft, sind die Flügelspieler Marvin Bartels (rechts) und Lars Koröde (Links) neu beim TSV. Koröde kommt vom Landesligisten HSG Verden-Aller, Linkshänder Bartels spielte zuletzt für die Drittvertretung der SG Achim/Baden in der Landesklasse. Ein halber Neuzugang ist zudem Theo Gätjen. Nach einem beruflichen Ausflug nach Stuttgart ist der Kreisläufer nun wieder fest im Kader.

Jonah Klimach einer der Gewinner

Trotz der dünnen Personaldecke sei die Vorbereitung gut verlaufen, sagt Ingo Ehlers. Ein Gewinner der zurückliegenden Wochen sei Jonah Klimach. Der quirlige Mittelmann, urteilt Ingo Ehlers, habe in den vergangenen Wochen einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ein seltener Gast bei den Übungseinheiten war dagegen Jannis Elfers. Der Rechtsaußen wurde erstmals im letzten Testspiel gegen die SG Achim/Baden II gesichtet. Die Vorbereitung hat der Grundschul-Lehrer komplett verpasst.

„Die Abgänge von Simon und Sascha und nun auch noch der Ausfall von Lajos, das tut schon weh. Sicher werden wir den einen oder anderen Punkt einfahren. Ob das dann aber zum Klassenerhalt reicht - das ist die große Frage“, gibt sich Ingo Ehlers keinen Illusionen hin. Es gebe nichts schönzureden, fügt der 47-jährige Zollbeamte an. Für den TSV Daverden könnte es in seinem zweiten Verbandsligajahr ein Tanz auf der Rasierklinge werden. Laut den Durchführungsbestimmungen des Verbandes müssen am Ende der Spielzeit die letzten beiden Teams der 15er-Staffel den Gang in die Landesliga antreten. Zu Schleudersitzen könnten die Tabellenplätze zwölf und 13 werden. Sofern nach Aufnahme der Absteiger aus den Oberligen und den Aufsteigern aus den sieben Landesligen die Anzahl von 28 Mannschaften für die Verbandsligen überschritten werden, steigen zusätzlich so viele Mannschaften ab, bis die Zahl 28 erreicht ist. Soll das zweite Jahr in der Verbandsliga für den TSV Daverden nicht das vorerst letzte sein, wird die Ehlers-Crew in jedem Spiel in den Grenzbereich gehen müssen.

Weitere Informationen

Zugänge: Lars Koröde (HSG Verden-Aller), Marvin Bartels (SG Achim/Baden III), Niklas Kuchenbäcker (Zweitspielrecht ASV Schwarz-Rot Aachen), Theo Gätjen (zurück aus Stuttgart / Wiedereinstieg)

Abgänge: Simon Bodenstab (Elsflether TB), Sascha Nijland (Handballpause), Erik Beuße (während der vergangenen Saison /Südafrika), Jesper von Salzen (Stand by)

Restkader: Sören Schmincke, Sebastian Bohling - Boyke Wilkens, Lajos Meisloh, Ruben Zeidler, Jannis Elfers, Ole Fastenau, Constantin Pasenau, Niklas Wehrkamp, Jonah Klimach, Felix Wendt

Trainer: Ingo Ehlers

Torwart-Trainer: Jens Bohling

Saisonziel: Klassenerhalt

Favorit: Wilhelmshavener HV II PRÜ