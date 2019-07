Sicherte in der Nachspielzeit mit einer Parade seinem neuen Klub den Sieg: Sinan Reiter. (Björn Hake)

Der TV Sottrum hat es geschafft, in die nächste Runde des Fußball-Bezirkspokals einzuziehen. Die Truppe von Coach Daniel Mathies setzte sich auswärts in der ersten Hauptrunde beim Bremervörder SC mit 2:1 (1:1) durch.

Sottrums Betreuer Helmut Lange sah ein gutes Spiel seiner Mannschaft und sprach im Nachhinein von einem verdienten Sieg. Und für den wurden früh die Weichen gestellt. Bereits in Minute acht war Finn Herwig zur Stelle und brachte die Gäste mit 1:0 in Front. Fortan erspielten sich die Sottrumer ein leichtes Übergewicht gegen den Kreisligisten aus Bremervörde und konnten zwischen 60 und 70 Prozent Ballbesitz für sich beanspruchen. Das führte auch zu weiteren Chancen des Bezirksliga-Aufsteigers aus dem Kreis Rotenburg – jedoch nicht in weitere Tore. „Wir hätten auch höher gewinnen können“, betonte daher Helmut Lange.

Doch entgegen dem Spielverlauf kam der gastgebende Kontrahent in Minute 21 zum Ausgleich. Torben Bredehöft verwandelte einen laut Lange berechtigten Foulelfmeter zum 1:1. Die Sottrumer ließen sich davon nicht aus dem Konzept bringen, mussten sich aber bis zur 71. Spielminute gedulden, ehe sie wieder jubeln durften. Lucas Vito Leandro Moreira trug sich beim 2:1 für den TVS in die Torschützenliste ein. Bremervörde drückte zwar im Anschluss auf den Ausgleich, agierte in der Offensive laut Lange aber zu harmlos. Einmal wurde es dann aber doch noch gefährlich. In der dritten Minute der Nachspielzeit musste Keeper Sinan Reiter, zuvor RW Achim, seine Klasse unter Beweis stellen und vereitelte die letzte Chance der Partie. „Für den Anfang können wir damit zufrieden sein“, lauteten Helmut Langes Schlussworte.