Ippensen. Nach zuletzt zwei Niederlagen hat der TV Sottrum in der Fußball-Bezirksliga wieder gepunktet. Beim SV Ippensen erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Daniel Mathies ein 1:1 (1:0). „Nach dem Spielverlauf bin ich mit dem Punkt zufrieden. Wir haben nur leider die erste Halbzeit verschlafen“, sagte der Coach.

Das konnte man getrost so sagen. Es dauerte gerade mal vier Minuten, bis die Sottrumer in Rückstand lagen. Nach einem Missverständnis zweier Abwehrspieler des TVS kamen die Gastgeber in der Sottrumer Hälfte an den Ball und legten diesen zurück auf Höhe des Strafraums. Nils Klindworth fasste sich ein Herz und donnerte das Leder per Vollspann in die Maschen. „Ein schönes Tor und ein typischer Sonntagsschuss“, fand auch Mathies lobende Worte für das Führungstor der Ippenser. In der zweiten Hälfte kamen die Gäste aber besser in die Partie und belohnten sich mit dem Ausgleich. Nachdem die Sottrumer einen zweiten Ball in den Strafraum brachten, klärte ein Ippenser den Ball mit der Hand. „Für mich war es ein klarer Elfmeter. Der Spieler, der den Ball mit der Hand gespielt hat, hat sich auch geärgert“, sagte Mathies. Den fälligen Elfmeter verwandelte Sinan Reiter zum 1:1 (58.).

Bei diesem Resultat sollte es dann letztlich auch bleiben. Einzige Hiobsbotschaft: Andrej Edel musste in der ersten Hälfte mit Schmerzen in der Leiste verletzungsbedingt vom Feld. Für den TVS geht es als nächstes gegen Mitaufsteiger FC Hansa Schwanewede.