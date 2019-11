Nachdem beide Teams kurzfristig das Heimrecht getauscht hatten, musste sich der Fußball-Bezirksligist TV Sottrum auf eigener Anlage der TuSG Ritterhude mit 1:5 (1:1) geschlagen geben. Dabei ging es so gut los für die Gastgeber: Nach einem Eckstoß von Lennart Holzkamm köpfte Dominik Reuter zur frühen Führung ein (4.). Diese hatte nur rund 20 Minuten Bestand, da Sottrums Torhüter Tobias Engel einen Elfmeter zunächst abgewehrte, gegen den Nachschuss von Patrick Brouwer jedoch machtlos war (25.). Vor der Pause ließen Finn Herwig (32.) und Dominik Reuter (34.) das mögliche 2:1 aus.

„Es war eine richtig gute Leistung in der ersten Hälfte. Leider konnten wir daran überhaupt nicht mehr anknüpfen und haben Ritterhude dadurch stark gemacht“, analysierte der für seinen privat verhinderten Trainer Daniel Mathies verantwortliche Patrick Klee. Mit zwei Toren von Patrick Brouwer und Marcel Meyer binnen weniger Minuten sorgten die Gäste für die Vorentscheidung (61., 65.). Spätestens mit dem Gegentor zum 1:4 durch Jan Luca Grove war der Glaube an eine Wende bei den Gastgebern endgültig dahin (71.). Christian Barth setzte in der 78. Spielminute den Schlusspunkt. Zu allem Überfluss handelte sich Sottrums Innenverteidiger Dominik Reuter nach Spielschluss eine Rote Karte ein. „Die Niederlage an sich ist schon bitter. Dann kommt so etwas auch noch hinzu“, ärgerte sich Klee über die Undiszipliniertheit seines Abwehrspielers.