Sottrum gegen Riede: Ex-Keeper trifft in der Nachspielzeit

Marvin Just (blaues Trikot) traf für Riede gegen Sottrum zum frühen 1:0, musste aber noch in Halbzeit eins aufgrund einer Fußverletzung ausgewechselt werden und fehlte seiner Mannschaft im weiteren Spielverlauf. (Björn Hake)

Marc Wurthmann und Daniel Mathies: Zwei Trainer von Fußball-Bezirksligisten, deren Gefühlslage dieselbe ist. Sowohl der Coach des MTV Riede als auch der des TV Sottrum wussten nicht so recht, ob sie sich nun über den einen Punkt, der für beide aus dem 1:1 (0:1) resultierte, freuen oder dem verpassten Sieg nachtrauern sollten.

„Wir führen so lange, da ist es natürlich ärgerlich“, betonte Riedes Wurthmann. Mathies sprach davon, dass „wir eigentlich 3:1, 4:1 hätten gewinnen müssen. Im Endeffekt müssen wir froh sein, aber ich sehe eher zwei verlorene Punkte“. Für Wurthmann ist Mathies' Rechnung „quatsch“. „Ich rechne Chancen nicht zusammen, da sich ein Spiel bei einem Tor wieder verändert.“ Die Ausgangslage in Sottrum hatte sich früh verändert, traf Marvin Just zum Rieder 1:0 doch bereits in Minute vier. „Leider verpassen wir danach ein zweites Tor und verlieren Marvin auch noch mit einer Fußverletzung. Ich bin mir sicher: Mit ihm hätten wir gewonnen. Er hat nämlich bei den Kontern in der zweiten Hälfte gefehlt.“ In Halbzeit zwei machte nämlich der TVS Druck und erarbeitete sich laut Mathies sechs Hundertprozentige. Die meisten entschärfte aber MTV-Keeper Marcel Bremer, dem Wurthmann „ein geiles Spiel“ attestierte. Mit der letzten Aktion der Partie war aber auch Bremer geschlagen. Sinan Reiter (ehemals Keeper bei RW Achim) erlief einen Rieder Rückpass und traf zum 1:1 (90.+3). Zudem verlor Riede in dieser Szene auch Luca-Philipp Johanningmeier, der binnen Sekunden die Ampelkarte sah. Beide Coaches warfen Schiedsrichter Matthias Brand (Kreis Heidekreis) fehlendes „Fingerspitzengefühl“ vor.