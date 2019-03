Brinkum. In der Handball-Landesliga der Männer hat sich der TV Sottrum im Auswärtsspiel bei der HSG Stuhr durch eine schwache Phase zu Beginn der zweiten Halbzeit um ein besseres Ergebnis gebracht. 31:25 (16:14) stand es am Ende für den Tabellenfünften aus dem Landkreis Diepholz.

Sven Engelmann, der Trainer der HSG Stuhr, zeigte sich zufrieden mit dem Resultat. „Im ersten Durchgang hatten wir den einen oder anderen Fehler zu viel in unserem Spiel. Nach dem Wechsel haben wir dann disziplinierter agiert. Am Ende war es ein souveränen Sieg.“ Nach dem 2:1 (3.) durch Fabian Stapper hatten die Gastgeber zunächst einige Probleme mit dem Sottrumern. In seiner stärksten Phase lag das Team von Trainer Rolf Kanrick sogar mit zwei Toren vorne – 13:11 (21.). In der Folge spielte die HSG Stuhr ihre Angriffe dann disziplinierter zu Ende. Der Lohn war eine Zwei-Tore-Führung zur Halbzeit.

Nach dem Wechsel der Seiten nutzten die Gastgeber eine fünfminütige Torflaute des TV Sottrum zum 20:15 (35.) konsequent aus. Für TVS-Coach Rolf Karnick waren die Minuten nach der Halbzeit die entscheidenden. „Es war mehr drin. Aber meine Spieler halten sich nicht an die Vorgaben. Stuhr spielt uns dann innerhalb weniger Minuten auseinander.“ Beim 30:24 (56.) war das Match zugunsten der Engelmann-Sieben entschieden.