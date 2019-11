Bezirksliga Lüneburg 3: Beim SV Pennigbüttel möchte sich der TV Sottrum gerne für das 2:3 am ersten Spieltag revanchieren. „Die Niederlage war unnötig, aber das ist so ein bisschen das Fazit einer prinzipiell ordentlichen Hinrunde. Wir haben zu wenig Ertrag für unseren hohen Aufwand“, sagt Sottrums Trainer Daniel Mathies und ergänzt, „dass wir häufig für unsere Spielanlage gelobt werden. Dafür hätten es aber gerne noch ein paar Punkte mehr sein können. Das Gute ist aber, dass wir genau wissen, in welchen Bereichen wir uns noch verbessern müssen.“ Der TVS geht selbstbewusst ins erste Rückrundenspiel, steht doch nahezu der komplette Kader zur Verfügung. Einzig Abwehrchef Dominik Reuter wird aufgrund dessen Platzverweises im Spiel gegen Ritterhude noch bis Mitte Dezember fehlen.

Anpfiff: Sonntag um 14 Uhr in Osterholz-Scharmbeck