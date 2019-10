Bezirksliga Lüneburg 3: Gute Neuigkeiten für Daniel Mathies: Der Trainer des TV Sottrum kann in dieser Saison erstmals die Abwehr aus der vergangenen Meistersaison in der Kreisliga aufbieten. Diese besteht aus Louis Jaugstetter, Eike Buckenberger, Dominik Reuter und Joshua Hüsing und lässt Mathies trotz vier sieglosen Spielen in Serie zuversichtlich in das Heimspiel gegen den FSV Langwedel-Völkersen gehen. „Ein Thema wird aber auch die Abschlussstärke sein. Wir haben zuletzt zu viele Chancen vergeben.“ FSV-Coach Emrah Tavan warnt davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „Wir dürfen nicht mit Halbgas spielen und müssen ihnen unseren Stempel aufdrücken.“

Anpfiff: Sonntag um 14 Uhr in Sottrum