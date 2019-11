Sottrum. Der Bann ist gebrochen. Durch einen 31:28 (15:12)-Erfolg gegen Aufsteiger HSG Phoenix sind im sechsten Spiel die Zähler Nummer zwei und drei auf das Konto des TV Sottrum gewandert. Mit dem Sieg vor eigenem Anhang hat das Team aus der Handball-Landesklasse der Männer die Rote Laterne an die an diesem Wochenende spielfreie SG Achim/Baden III weitergereicht. Zuvor stand bei den Männern von der Wieste nur der eine Zähler aus dem Remis gegen den TuS Zeven auf der Habenseite.

Keine vier Minuten waren im Wilhelm-Schröder-Sportzentrum gespielt, da pfefferte TVS-Coach Götz Siegmeyer die Grüne Karte auf den Zeitnehmertisch: 0:5 stand es zu diesem Zeitpunkt aus Sicht der Sottrumer. Siegmeyer hatte Redebedarf. Offensichtlich fand der Lehrer aus Rotenburg die richtigen Worte. Fortan nahmen nämlich auch die Gastgeber am Spiel teil. Beim 7:8 (14.) durch Kreisläufer Fabian Kihsing war der Anschluss hergestellt, Linksaußen Jonas Stelling brachte den TV Sottrum erstmals in Führung – 10:9 (23.). Diese gab die Siegmeyer-Sieben im weiteren Verlauf nur noch einmal her – und zwar beim 22:22 Mitte der zweiten Halbzeit. Spätestens als Claas Freymuth 90 Sekunden vor dem Ende zum 30:26 getroffen hatte, war die Frage nach dem Sieger beantwortet. Mit einem verwandelten Siebenmeter setzte Nicolas Karnick den Schlusspunkt aus Sicht des TVS. Mit 8/4 Toren war der Linkshänder auch bester Torschütze beim ehemaligen Landesligisten.