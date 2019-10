Bezirksliga Lüneburg 3: Beim TV Sottrum sind die Wogen wieder geglättet worden. Zur Erinnerung: Nach Spielende in Oyten und einer Diskussion mit einem eigenen Zuschauer rief Trainer Daniel Mathies alle Spieler zu einer Sitzung in der Kabine zusammen. „Eine kleine Unstimmigkeit, die schnell vom Tisch war und sich wieder in Luft aufgelöst hat“, sagt Mathies. Mit dem 1:1 dort musste er unterdessen zufrieden sein. „Man kann nicht immer einen guten Tag haben. Einige, die nicht gut waren, waren davor stabile Säulen.“ Nun steht das Aufsteigerduell gegen den TSV Achim an, in dem die Achimer das 1:5 gegen Hülsen vergessen machen wollen. „Das war lethargisch ohne Mumm“, kritisiert Coach Sven Zavelberg, der ein Spiel auf Augenhöhe erwartet. Ihm fehlt Aykut Kaldirici, Mathies muss ohne Dominik Reuter auskommen. Wieder genesen nach seinem Mittelfußbruch ist Sottrums Torwart Tobias Engel.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Sottrum