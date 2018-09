Jonas Stelling war mit elf Treffern Sottrums bester Torschütze. (Björn Hake)

In dieser Saison, so hoffen sie beim TV Sottrum, soll der Abstiegskampf in der Handball-Landesliga kein Thema werden. Wohin die Reise für den Wieste-Klub, der die Klasse nur wegen des Rückzugs der SG HC Bremen/Hastedt II gehalten hat, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Fakt ist aber: Der TVS hat den Auftakt verpatzt. In eigener Halle unterlag das Team von Trainer Andreas Pott dem TV Spaden mit 29:32 (13:15).

Bis weit in die erste Halbzeit hinein lieferten sich die beiden Mannschaften eine ausgeglichene Begegnung. Lange Zeit hatte es kein Team geschafft, sich abzusetzen – bis zur 25. Minute: Zu diesem Zeitpunkt trafen die Gäste aus Spaden zum 13:10 aus ihrer Sicht. Abschütteln ließ sich die Pott-Sieben allerdings nicht. Bis zur Pause verkürzten die Sottrumer den Rückstand auf zwei Tore. Den letzten Treffer in den ersten 30 Minuten der neuen Saison markierte Nicolas Karnick. Und auch das erste Tor des zweiten Durchgangs wurde von den Gastgebern erzielt. Hauke Herbst traf für Sottrum zum 14:15.

Die entscheidende Situation spielte sich dann zwischen den Minuten 43 und 47 ab: Die Spadener machten aus ihrer knappen 20:18-Führung ein 24:18. Fortan pendelte sich der Vorsprung der Gäste bei vier bis fünf Toren ein. Allerdings sollte sich das noch einmal ändern. Denn zwei Minuten vor dem Abpfiff waren die Sottrumer wieder dran – 27:29. Zur Wende sollte es dann aber nicht mehr reichen, sodass der TVS im ersten Spiel gleich die erste Niederlage hinnehmen musste. An der Trefferquote von Jonas Stelling hat es aber nicht gelegen, dass die Pott-Sieben sich geschlagen geben musste. Insgesamt markierte er elf Tore für den TVS. Darunter war auch der letzte Treffer, der aber zu spät kam.