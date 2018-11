Markierte drei Tore für den TV Sottrum: Sven Thormann (rotes Trikot). (Hake)

Sottrum. Viel Applaus vom Trainer, aber auch im sechsten Spiel keine Punkte. Mit 24:30 (13:16) hat sich Handball-Landesligist TV Sottrum am Sonnabend in eigener Halle dem starken Aufsteiger TV Schiffdorf beugen müssen.

Trotz der Niederlage sei er sehr zufrieden, versicherte Andreas Pott. Seine Truppe habe eine Top-Einstellung an den Tag gelegt, lobte der Coach des TV Sottrum: „Das Spiel macht Hoffnung. Wir haben einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht und gegen eine starke Schiffdorfer Mannschaft ein kleines Ausrufezeichen gesetzt.“ Ein Sonderlob habe sich Torhüter Pascal Gajewski verdient, sagte Andreas Pott. Wie der Coach aus Schneverdingen einräumt, habe es seiner Mannschaft in einigen Phase an der nötigen Cleverness gefehlt. „In Überzahl machen wir es nicht gut. Schiffdorf war aber auch ein guter Gegner. Die haben richtig Dampf über das Zentrum gemacht.“ Nachdem Hauke Herbst in der 22. Minute zum 10:12 getroffen hatte, ging es mit einem Drei-Tore-Rückstand für die Männer von der Wieste in die Pause.

Nach dem Wiederanpfiff erhöhten die Gäste auf 20:14 (38.). Im weiteren Verlauf brachte Sven Thormann (drei Tore) die Sottrumer noch einmal auf drei Treffer heran – 19:22 (48.). Auch beim 22:25 hatten die Gastgeber noch Hoffnung, die aber nicht weiter geschürt wurde. Für den TV Sottrum traf einmal mehr Felix Lückert am besten. Auf sieben Treffer brachte es der Ottersberger. Zweimal war Jens Hofacker bei seinem Heimdebüt im Trikot des Tabellenletzten erfolgreich.

Für den TVS soll es nun am kommenden Wochenende im Auswärtsspiel beim Rangzehnten SV Beckdorf II mit dem ersten Saisonsieg klappen. Fünf Punkte hat die Oberliga-Reserve aktuell auf der Habenseite und damit fünf mehr als die Mannschaft von Andreas Pott.