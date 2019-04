Jonas Stelling (links, hier im Spiel gegen den TSV Daverden) war mit sieben Toren treffsicherster Sottrumer Akteur. Die Niederlage konnte aber auch er nicht verhindern. (Björn Hake)

Nun ist es auch rechnerisch Fakt: Nach einer 26:36 (10:18)-Niederlage beim VfL Fredenbeck III steht der TV Sottrum in der Handball-Landesliga der Männer zwei Spieltage vor Ende der Saison neben dem TV Spaden als Absteiger fest. Während Spaden in der kommenden Spielzeit auf ein Startrecht verzichtet, geht es für die Sottrumer sportlich eine Liga runter. Im Auswärtsspiel beim VfL Fredenbeck III standen bei den Gästen nur neun Akteure auf dem Spielformular, darunter mit Jonas Hopp und Julian Kulgart zwei Torhüter. Neben Stammkräften wie Felix Lückert, Hendrik Splittgerber, Benjamin Schnäpp, Sven Thormann und Malte Skusa war auch Rolf Karnick nicht mit in den Landkreis Stade gefahren. Der Coach des Tabellenletzten saß bei den Sottrumer Frauen im Spiel der Regionsoberliga beim TSV Daverden auf der Bank.

Beim Vorjahresmeister waren die Männer von der Wieste mit ihrem Rumpfkader von Beginn an chancenlos. Als das Spiel in der 7. Minute war, stand es bereits 6:1 für die Gastgeber. Bis dahin zeichnete Damian Müller für den einzigen Treffer des TV Sottrum verantwortlich. Er traf zum 5:1 (6.). Im weiteren Verlauf setzte sich die Überlegenheit der Fredenbecker Routiniers fort. Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit war der Rückstand der Gäste erstmals im zweistelligen Bereich angekommen – 20:10 (33.). Für den TV Sottrum netzte Jonas Stelling nach auskurierter Bänderverletzung am häufigsten aus dem Feld heraus ein. Vier von seinen sieben Toren erzielte der Linksaußen des TVS in einer Partie ohne Zeitstrafen in den letzten sechs Minuten.